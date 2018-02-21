Кровельные и изоляционные материалы

В промышленности производится достаточно много материалов, предназначенных как для кровли помещений, так и для изоляции. Это различные виды рулонных материалов: рубероид, стеклорубероид, фольгоизол, пергамин, гидроизол, фольгоизол, толь, гидростеклоизол.

Чтобы наклеить рулонный строительный материал, используют специальный смазочный материал – мастику. Чаще всего используются мастики на основе дёгтя и битума. С помощью битумной мастики наклеивают пергамин и рубероид, а с помощью дёгтевой – толь.

Рубероидом покрывается верхний слой кровли, а пергамином – нижний. Стеклорубероид применяют для обоих слоёв.

Толь является гидроизоляционным кровельным материалом, который бывает двух видов. Один вид (кровельный) служит для покрытия верхнего и нижнего слоя кровли, а с помощью другого (гидроизоляционного) изолируют строения от неблагоприятного воздействия, например, влаги.

Шифер - один из видов кровельного материала. Он характеризуется прочностью, огнестойкостью, долговечностью. Этот материал используется как для кровельных работ, так и для стен. Шифер может выдержать вес человека – настолько он прочен.

Металлочерепица и керамическая черепица внешне очень похожи. Но это только внешнее сходство. Керамическая кровельная черепица в СПб является традиционной, она известна издавна.

Металлочерепица – это современный материал, обладающий рядом преимуществ:

• абсолютной водонепроницаемостью;

• низкой стоимостью;

• высокой морозостойкостью;

• устойчивостью к цветению и ультрафиолетовому излучению;

• пожаробезопасностью;

• экологичностью;

• простотой монтажа;

• широкой цветовой гаммой.

Керамическая черепица также обладает рядом достоинств:

• отличной звукоизоляцией;

• абсолютной морозостойкостью;

• устойчивостью к быстрой коррозии;

• высокой сопротивляемостью нагрузке;

• лёгкостью ремонта;

• экологичностью;

• эстетичностью и престижностью.

Но что является решающим при выборе определённого кровельного материала? Конечно, его стоимость. Особенно важна стоимость, когда вы строите производственное помещение. Конечно, металлочерепица – это бюджетный вариант. Но если вам нужно построить коттедж, то серьёзно подумайте, что для вас важнее: долговечность или цена, средняя эстетичность или престижность. В любом случае выбор за вами.