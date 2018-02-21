Кровельные и изоляционные материалы

В промышленности производится достаточно много материалов, предназначенных как для кровли помещений, так и для изоляции. Это различные виды рулонных материалов: рубероид, стеклорубероид, фольгоизол, пергамин, гидроизол, фольгоизол, толь, гидростеклоизол.
Чтобы наклеить рулонный строительный материал, используют специальный смазочный материал – мастику. Чаще всего используются мастики на основе дёгтя и битума. С помощью битумной мастики наклеивают пергамин и рубероид, а с помощью дёгтевой – толь.
Рубероидом покрывается верхний слой кровли, а пергамином – нижний. Стеклорубероид применяют для обоих слоёв.
Толь является гидроизоляционным кровельным материалом, который бывает двух видов. Один вид (кровельный) служит для покрытия верхнего и нижнего слоя кровли, а с помощью другого (гидроизоляционного) изолируют строения от неблагоприятного воздействия, например, влаги.
Шифер - один из видов кровельного материала. Он характеризуется прочностью, огнестойкостью, долговечностью. Этот материал используется как для кровельных работ, так и для стен. Шифер может выдержать вес человека – настолько он прочен.
Металлочерепица и керамическая черепица внешне очень похожи. Но это только внешнее сходство. Керамическая кровельная черепица в СПб является традиционной, она известна издавна.
Металлочерепица – это современный материал, обладающий рядом преимуществ:
• абсолютной водонепроницаемостью;
• низкой стоимостью;
• высокой морозостойкостью;
• устойчивостью к цветению и ультрафиолетовому излучению;
• пожаробезопасностью;
• экологичностью;
• простотой монтажа;
• широкой цветовой гаммой.
Керамическая черепица также обладает рядом достоинств:
• отличной звукоизоляцией;
• абсолютной морозостойкостью;
• устойчивостью к быстрой коррозии;
• высокой сопротивляемостью нагрузке;
• лёгкостью ремонта;
• экологичностью;
• эстетичностью и престижностью.
Но что является решающим при выборе определённого кровельного материала? Конечно, его стоимость. Особенно важна стоимость, когда вы строите производственное помещение. Конечно, металлочерепица – это бюджетный вариант. Но если вам нужно построить коттедж, то серьёзно подумайте, что для вас важнее: долговечность или цена, средняя эстетичность или престижность. В любом случае выбор за вами.
Кровельные и изоляционные материалы
В промышленности производится достаточно много материалов, предназначенных как для кровли помещений, так и для изоляции. Это различные виды рулонных материалов: рубероид, стеклорубероид, фольгоизол, пергамин, гидроизол, фольгоизол, толь, гидростеклоизол.