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Что нужно знать при строительстве своего дома

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Строительство недвижимости – лучшее вложение финансов.

Самое важное – это определить месторасположение участка под строительство дома. Война с соседями еще ни кого, ни к чему хорошему не привела, поэтому если есть возможность выбрать и их, воспользуйтесь этой возможностью. Кстати, про узаконивание перепланировок и самовольных построек читайте подробнее тут.

Очень часто в объявлениях по продаже недвижимости встречаются огромные не достроенные дворцы – это говорит о том, что лучше строить невеликий, а в меру достаточный дом.

Если вы все-таки мечтаете о большом доме, но понимаете что, пока средств не хватает, ни в коем случае не делайте времянки, на самом деле на них тратится немало средств и времени. В таком случае, нужно строить дом, не торопясь, по частям.

Если вы решили воспользоваться услугами архитектора, убедитесь в том, что у него есть свой загородный дом, в противном случае, вы построите лишь красивое здание.

Внешний вид дома определяет планировка помещений и его компоновка. Стройте дом по проверенным временем проектам, из проверенных временем материалов.

Вы уже подсчитали планируемые затраты? Тогда умножьте их на 2 и вы получите реальные затраты. При работе строительной бригады, обязательно нужно лично ваше присутствие, либо для контроля наймите эксперта, но в другой фирме. Иначе дом будет построен с наличием множества различного брака. Поторапливание строителей, закончить работу, выгодно только самим строителям. Стройматериал закупайте сами, на этом вы сэкономите до 10 процентов.

Фундамент не держит дом. Дом держит грунт, на котором стоит фундамент. Исследуйте грунт, и уже исходя из его состава, выбирайте тип фундамента. Чтобы бетон набрал заданные характеристики, его нужно вибрировать глубинным вибратором. Существуют специальные схемы, по которым сгибают арматуру на углах фундамента. Не занимайтесь самодеятельностью типа: «и так сойдет». На 100 кв. метров площади пола, в ленточном фундаменте делается 5 отдушин 200 на 250мм., или 25 отдушин диаметром 110мм. Защитите свой фундамент от почвенных газов. Расстелив пленку ПВХ под ним.

Если территория позволяет, то лучше сделать отдельный погреб, чем подвал в доме. Стены утепляются не изнутри, а с наружи. Естественно нет ни чего лучше дома из массива дерева. Антисептиком обрабатывается все дерево, используемое при строительстве.

Намного практичней отдельно сделать колодец, а от него проложить водопровод, чем пробивать скважину.

Высокий забор привлекает воров более чем низкий.

С ошибками построенный дом забирает жизни. Отнеситесь к этому серьезно. Если вы бы узнали о всех трудностях при постройке дома заранее, ни когда бы не решились на это дело.
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