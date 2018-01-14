Канализация. Советы по выбору автономной канализации

В нашей стране до сих пор великое множество небольших населенных пунктов, где отсутствует центральная система канализационного обеспечения. Поэтому большинству владельцев дачных построек, частных домов или коттеджей необходимо самим обеспечивать себя комфортом и ставить систему утилизации отходов. Эта задача решается установкой автономной системы канализационного комплекса, ну а если нужна качественная очистка канализации всего коттеджного или дачного поселка, лучше обратиться в ООО "Коммунальная Служба".

Основа этой системы заключается в бактериях, многие из которых живут в сточных водах. Некоторым из них не требуется воздух, а другие наоборот, живут только в среде, богатой кислородом. Эти особые бактерии можно разделить на два вида: анаэробные и аэробные. Сегодня существует большое количество способов установить собственную систему на участке. Каждый имеет преимущества и недостатки о которых следует знать.

Проще всего - установить ем кость, она будет накапливать отходы. Этот вариант прекрасно подойдет для домов с временным проживанием (сезонным). Главные преимущества накопительной системы в ее дешевизне и простоте установки. Ей не требуется регулярное электропитание. Недостатки же у емкости в том, что она ограничена по количеству отходов и требует периодической очистки. Из-за этого ею крайне неудобно пользовался в больших домах с постоянным проживанием.

Еще один интересный вариант – септик с системой фильтрации. Особенно подходит для участков на песчаной и глиняной почве. Этот способ можно назвать «золотой серединой», за соотношение цены и качества. Главное преимущество – отсутствие необходимости электричества. Проводить очистку придётся относительно редко (1-2 раза в два года), что тоже несомненно достоинство. Септики делятся на разные типы. Популярен среди них с системой биофильтров (часто используется в местах с плохо впитывающими влагу почвами). Плюсом еще можно считать небольшие габариты такой установки.

Еще один хороший способ - метод аэрации. Заключается он в принудительной очистке. У этой системы много достоинств, но и существенные недостатки, о которых необходимо знать в обязательно. Это дорогостоящий вариант, как по расходным материалам, так и оплате установки. Еще один минус – зависимость от электроэнергии, без нее она не будет работать. К тому же этот метод требует постоянный уход.

Основные советы по эксплуатации автономных систем: ограничить попадание крупных хозяйственных и жирных бытовых отходов (продукты, химические средства и другое). До того, как приступить с выбору системы ознакомитесь с нормами санитарного контроля, к сожалению, не на всех участках возможны работы по установке автономной канализации. Кроме этого прочтите и примите требования служб по охране окружающей среды.

В просчете стоимости работ не забудьте учесть непредвиденные траты.