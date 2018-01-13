Каркасные дома: в чем их особенности и преимущества?

Относительная дешевизна возведения каркасных домов объясняется прежде всего тем, что такое строительство предполагает использование недорогих материалов. В конструктивном плане стандартный каркасный дом состоит из каркаса, изготовленного из высокопрочных деревянных элементов, и обшивки, в качестве которой обычно используются деревянные панели. Свободное пространство между наружной и внутренней обшивкой заполняется минеральным теплоизоляционным материалом. Заказать строительство каркасного дома под ключ можно в компании «Крона», подробности на сайте http://www.stroitedom.ru/catalog/karkasnye-doma, низкие цены и гарантия качества.

Вышеперечисленные материалы для каркасных строений стоят значительно дешевле, чем традиционно использующиеся для возведения деревянных домов оцилиндрованное бревно и брус. Последний, впрочем, в некоторой степени используется при строительстве каркасных домов, но только для сооружения каркасов. Про керамический кирпич в этом случае вообще говорить не приходится, поскольку тех средств, которые идут на возведение деревянного каркасного дома, хватит разве что для сооружения аналогичной по размеру кирпичной коробки.

Другой причиной дешевизны каркасных домов можно назвать оперативность и простоту их строительства. Возведение подобного рода сооружений длится не более 3–4 месяцев, начиная от закладки фундамента и заканчивая внутренней отделкой. Отдельно стоит рассмотреть фундамент и отделку каркасного дома. Поскольку вес такого строения относительно небольшой, оно не требует массивного основания. Это позволяет очень хорошо экономить.

Еще одно важное преимущество каркасных домов — это отсутствие необходимости в какой-либо основательной их отделке. Благодаря довольно привлекательному внешнему виду панелей можно избежать дополнительных расходов. Опять таки, это позволяет сэкономить, причем не только на материалах, но и на оплате труда рабочих.

Каркасные дома не требуют также какого-либо основательного утепления. Исключением здесь являются разве что крыша и основание, так как стены уже изначально наполняются утеплителем.

Среди некоторых потребителей бытует мнение, что если каркасные дома дешевы в строительстве, то и качество их соответствующее. Это, конечно, ошибочное мнение, поскольку подобного рода сооружения прекрасно противостоят любым внешним воздействиям.

Что касается теплоизоляции каркасных домов, то о ней уже говорилось выше. Насчет их долговечности можно сказать, что даже если такие строения уступают в этом плане кирпичным постройкам, то только лишь самую малость.

Впрочем, у каркасных домов есть одно существенное преимущество перед сооружениями из других материалов, а именно способность выдерживать землетрясения силой вплоть до 9 баллов. Это свойство обеспечивается особым конструктивным исполнением фундамента и определенным единством его со стенами.

Если говорить об экономии, то она будет присутствовать не только при непосредственном возведении каркасного дома, но и после сдачи его в эксплуатацию, то есть при дальнейшем обслуживании и уходе за ним. В этом плане подобного рода сооружения также существенно превосходят постройки из других материалов.