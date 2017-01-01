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Гибкие трубы: разновидность и применение

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Гибкие трубы благодаря своим формам и специфическим особенностям все чаще применяются для монтажных работ.

Гибкие трубы благодаря своим формам и специфическим особенностям все чаще применяются для монтажных работ. Конструкции и материал, из которого они изготавливаются, могут быть различными. Основное свое применение гибкие труды нашли в прокладке канализации, водоснабжения и даже газового обеспечения.А вот приобрести различные трубы можно на http://www.coptima.ru/catalog/truba-gofrirovannaya/.

Области применения гибких труб

За счет возросшей в короткие сроки популярности, гибкие трубы стали очень востребованы при монтажных работах и внедрились в большое количество сфер их возможного применения, к которым относят следующее.

1) Прокладка трубопроводов бестраншейного вида.

2) Прокладка проходных и непроходных каналов.

3) Прокладка систем водоснабжения.

4) Прокладка систем обеспечения газа, канализации и иных коммуникаций.

Благодаря тому, что трубы являются гибкими, все прокладки можно осуществлять в разных направлениях и формах. Это позволяет огибать препятствия, если таковые имеются, или даже экономить пространство. Особенно часто гибкие трубы встречаются в городской черте, так как их свойство необходимо для таких условий.

Виды гибких труб.

Выделяют несколько основных видов гибких труб, которые определяются в зависимости от предназначения и условий их прокладки.

1. Гофрированные.

Для данного вида используется только нержавеющая сталь. Она обеспечивает стойкость и универсальность трубам. В силу своей многофункциональности такая гибкая труба может применяться и для водопроводов, и для канализаций, и для вентиляций, и для многих других коммуникационных систем. Следует сказать также и об очевидных преимуществах данного вида гибких труб. Они устойчивы к коррозии и перепадам температуры, имеют долгий срок эксплуатации и высокий уровень надежности, а также могут использоваться в самых агрессивных средах.

2. Армированные.

Данный вид предназначен для конкретной цели, а именно обеспечение защиты кабельных сетей имеющихся на территории. Такие трубы гарантируют хорошую изоляцию хотя бы потому, что обладают высокой устойчивостью к воздействию внешних факторов. Отличительными чертами рассматриваемого вида гибких труб являются устойчивость, высокая гибкость, влагостойкость и защищенность от иных внешних факторов.
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