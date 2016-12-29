Пластиковые окна. Виды пластиковых окон

Пластиковые окна подразделяются на классы по нескольким признакам. Например, классификация по механизму открывания.

Наиболее экономичным вариантом являются полностью герметичные стеклопакеты, но они имеют массу недостатков в плане эксплуатации и ухода.

А открываться окна могут за счёт поворотного или откидного механизма.

В первом случае окно открывается в вертикальной плоскости внутрь комнаты за счёт вертикального шарнирного механизма с петлями и штифтом сердцевине. Такой вид пластиковых окон по способу эксплуатации наиболее приближен к классическим деревянным оконным рамам. Такой способ открывания делает доступным для мытья и полировки обе стороны стеклопакета, что значительно упрощает их эксплуатацию. Заказать качественные пластиковые окна можно на realplast.kz.

Пластиковые окна, открывающиеся по откидному механизму так и называются – откидные или альтернативно – фрамужные. В классических (деревянных) оконных рамах этот метод открывания применялся не столь широко: в основном использовался для открывания и закрепления так называемых «отложных фрамуг» - больших откидных форточек советского периода в верхней части окна.

Такие пластиковые окна могут открываться сверху вниз и снизу вверх в диапазоне от нуля до девяноста градусов по желанию владельца. В основном производители используют тридцати – сорока пяти градусный диапазон, увеличивая или уменьшая его по желанию заказчика.

Такая конструкция чаще всего используется в административных зданиях, то есть офисах, школах, больницах, детских садах. В помещениях, где часто находятся дети, такой способ открывания окон помогает обезопасить малышей от травм и не даёт им буквально вывалиться в окно.

На самом деле, в среднестатистической квартире чаще всего устанавливаются пластиковые окна с комбинированным способом открывания.

Во-первых, они удобны в уходе, потому что окна, открывающиеся в вертикальной плоскости проще мыть.

Во-вторых, они удобны в проветривании, так как при открывании откидным способом можно организовать круглосуточную циркуляцию воздуха внутри помещения; либо при открывании поворотным образом разово впустить большой объём свежего воздуха в закрытое пространство.

В-третьих, ручки и поворотные механизмы устроены таким образом, что безопасны при использовании детьми без присмотра родителями и, благодаря специальным ограничителям, малыши не смогут нанести себе какой-либо вред.