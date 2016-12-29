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» » » Пластиковые окна. Виды пластиковых окон

Пластиковые окна. Виды пластиковых окон

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
realplast.kz
Пластиковые окна подразделяются на классы по нескольким признакам.

Пластиковые окна подразделяются на классы по нескольким признакам. Например, классификация по механизму открывания.

Наиболее экономичным вариантом являются полностью герметичные стеклопакеты, но они имеют массу недостатков в плане эксплуатации и ухода.

А открываться окна могут за счёт поворотного или откидного механизма.

В первом случае окно открывается в вертикальной плоскости внутрь комнаты за счёт вертикального шарнирного механизма с петлями и штифтом сердцевине. Такой вид пластиковых окон по способу эксплуатации наиболее приближен к классическим деревянным оконным рамам. Такой способ открывания делает доступным для мытья и полировки обе стороны стеклопакета, что значительно упрощает их эксплуатацию. Заказать качественные пластиковые окна можно на realplast.kz.

Пластиковые окна, открывающиеся по откидному механизму так и называются – откидные или альтернативно – фрамужные. В классических (деревянных) оконных рамах этот метод открывания применялся не столь широко: в основном использовался для открывания и закрепления так называемых «отложных фрамуг» - больших откидных форточек советского периода в верхней части окна.

Такие пластиковые окна могут открываться сверху вниз и снизу вверх в диапазоне от нуля до девяноста градусов по желанию владельца. В основном производители используют тридцати – сорока пяти градусный диапазон, увеличивая или уменьшая его по желанию заказчика.

Такая конструкция чаще всего используется в административных зданиях, то есть офисах, школах, больницах, детских садах. В помещениях, где часто находятся дети, такой способ открывания окон помогает обезопасить малышей от травм и не даёт им буквально вывалиться в окно.

На самом деле, в среднестатистической квартире чаще всего устанавливаются пластиковые окна с комбинированным способом открывания.

Во-первых, они удобны в уходе, потому что окна, открывающиеся в вертикальной плоскости проще мыть.

Во-вторых, они удобны в проветривании, так как при открывании откидным способом можно организовать круглосуточную циркуляцию воздуха внутри помещения; либо при открывании поворотным образом разово впустить большой объём свежего воздуха в закрытое пространство.

В-третьих, ручки и поворотные механизмы устроены таким образом, что безопасны при использовании детьми без присмотра родителями и, благодаря специальным ограничителям, малыши не смогут нанести себе какой-либо вред.
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