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» » » Потолок из МДФ панелей

Потолок из МДФ панелей

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
modulrus.ru
Все большую популярность набирает потолок, отделанный панелями МДФ

Все большую популярность набирает потолок, отделанный панелями МДФ, которые подходят для любого помещения и приобрести которые можно здесь, на сайте компании «Эко Лес». Разобраться, как именно проводится монтаж, не сложно. Терпение и аккуратность и все получится.

Какие они бывают?

Среди МДФ панелей выделяют ламинированные, то есть те, у которых верхнее декоративное покрытие – это слой ПВХ. Такое покрытие легко выдерживает небольшие механические повреждения и легко моется.

Другой вид – это панели шпонированные. При их производстве используется тонкий слой ценной древесины (шпон), который не содержит никаких соединений фенола. Окрашивается химически устойчивыми составами, придающими декоративный вид и прочность. Моется также легко.

Сборка потолка

Прежде, чем начать монтаж следует подготовиться. Необходимо вооружиться шуруповертом, уровнем, рулеткой, дрелью и ножницами по металлу. Кроме того, нужно взять карандаш и приобрести специально предназначенные металлические держатели.

Каркас

Первый этап - это монтаж каркаса потолка из профилей. Со строительным уровнем устанавливаются отметки по всем стенам. Отступать следует не меньше 5 см от потолка.

В целях безопасности проводимых работ важно уточнить, где проходит скрытая проводка.

Дюбелями и саморезами стартовый профиль закрепляется по размеченному уровню. Крепления выполняются через строго одинаковое расстояние – 40 см.

Потом устанавливается профиль потолочный. Его помещают параллельно стене в уже закрепленный профиль. Шаг - 40-60см.

Теперь к прямым потолочным подвесам саморезами крепят потолочный профиль.

Необходимо строительным уровнем контролировать положение каждого профиля. Горизонтальные уровни для профилей берутся от предыдущего.

Так устанавливается весь каркас. По мере необходимости лишнее отрезается, если не хватает профиля по длине, нужно применить соединитель.

Для крепления непосредственно панелей на саморезы крепятся деревянные брусочки. При их креплении от стен оставляют небольшой зазор где-то 5см. Промежутки между брусками ориентировочно составляют 40 см.

Каркас окончен.

Панели

Начальная панель саморезами или гвоздиками крепится к деревянным брускам с шагом не больше 20 см. В будущем места крепления не будет видно.

Вторую панель вставляют в паз первой. Там она закрепляется специальным кляймером (металлическим держателем).

Дальше панели прикрепляют аналогичным образом. Под необходимый размер панели подгоняются при помощи электрического лобзика.

Финишным этапом является установка декоративного плинтуса, который скроет места крепления панелей. Конструкция приобрела эстетически законченный вид.
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