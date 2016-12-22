Дренажные системы в дизайнерских зданиях

Каждая хозяйка стремится поддерживать чистоту и порядок в своем жилище, которые зависят от своевременной уборки в помещениях, а также от состояния предметов интерьера и аксессуаров.

Приобретение жилья за пределами городской зоны становится все более популярным. Если речь идет о даче, то ее можно купить в уже готовом виде, с приусадебным участком. При наличии достаточных финансовых возможностей строение можно соорудить с нуля, прибегнув к услугам архитектора-дизайнера, который профессионально разработает проект дома мечты.

Привлечение дизайнера актуально в том случае, если заказчик желает построить дом, отличающийся индивидуальным стилем, придать конструкции необычные формы и оригинальные элементы. Акцентируя внимание на проектировании фасада и внутренних конструкций, нельзя забывать о дренажной системе, отводящей воду от здания, подробнее про системы поверхностного водоотвода, ливневая канализация, линейный водоотвод

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В противном случае, по ходу фундамента и на внешних стенах будет задерживаться влага, являющаяся причиной образования плесневого грибка, представляющего опасность для здоровья жильцов. Если стройка началась с нуля, то проектировать оптимальную систему водоотведения, необходимо сразу.

Некоторые оригиналы, в разных уголках мира, построили перевернутые дома. Внутри все как обычно, но вот снаружи зритель видит крышу вместо фундамента, который, в свою очередь, выполняет функцию кровли. Но даже такой необычный дом нуждается в хорошем дренировании грунта.

Приведенный вариант дизайна дома является крайним проявлением оригинальности. Большинство придерживается традиционных принципов строительства, что не мешает создавать строения необычных форм, с применением экологичных материалов.

При наличии грунтовых вод на участке, специалисты советуют прокладывать раздельные системы отвода поверхностной воды, выпадающей с осадками, и глубинной. Грунтовые воды рекомендуют удалять с помощью проведения в траншее, по периметру фундамента, перфорированных труб. Поверх последних, необходимо провести сплошные трубы, отводящие дождевую воду.

Вся вода собирается в специальные емкости, откуда может использоваться для полива растений. Строительство дома, предусматривающее своевременное проведение водосточных коммуникаций, позволят создать уютное современное жилье.