Свежие новости

00:00
«Спартак» выиграл ретроматч у «Локомотива» благодаря шайбе Стоа
20:29
Резвые "спортсмены" лишили свою жертву крупной суммы денег
19:57
Все эти одинокие люди, откуда они приходят, и чьи они?
14:55
Приезжие вымогатели получат по заслугам
12:55
Страшное ДТП с участием стритрейсера
10:55
Автомобильное производство сократилось
09:01
Погодные аномалии
06:51
Флешмоб на Дворцовой площади
06:49
В СПБГУ назначили Генсекретаря Национальной ассамблеи Кореи
23:38
Артём Вихров набрал 22 очка в победном матче с «Астаной»
20:17
«Авангард» забросил в ворота рижского «Динамо» 9 шайб
18:37
Перестрелка в ресторане «Монтекки»
16:35
Таксист доехал в Мурино в собственном багажнике
15:35
Второе за неделю нападение на мигранта в Невском районе
12:51
Весёлая компания на Daewoo Nexia сбила мачту освещения
09:52
Важность безопасности
09:27
Вспомнили жертв репрессий
22:01
2-й Петербургский Антинаркотический Форум
21:44
«Скандинавия» вновь собирает кровавую дань
19:17
Вратарь «Уфы» Лунёв подтвердил, что пройдёт медосмотр в «Зените»
18:50
Жертва «Сапсана»
18:10
Самоубийство в историческом антураже
14:43
Мигрант не преодолел высокий забор
10:15
Петербургские ученые восстановят древний город
10:13
Газета для женщин-мигранток появилась в Петербурге
09:59
Штраф за парковку
09:33
Очередные перестановки
23:33
О группах смерти в социальных сетях и их жертвах
21:38
Вооружён и очень опасен
20:08
В ЦПКиО проходит "Елагинская карусель"
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты
» » » Дренажные системы в дизайнерских зданиях

Дренажные системы в дизайнерских зданиях

0
42
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Каждая хозяйка стремится поддерживать чистоту и порядок в своем жилище

Каждая хозяйка стремится поддерживать чистоту и порядок в своем жилище, которые зависят от своевременной уборки в помещениях, а также от состояния предметов интерьера и аксессуаров.

Приобретение жилья за пределами городской зоны становится все более популярным. Если речь идет о даче, то ее можно купить в уже готовом виде, с приусадебным участком. При наличии достаточных финансовых возможностей строение можно соорудить с нуля, прибегнув к услугам архитектора-дизайнера, который профессионально разработает проект дома мечты.

Привлечение дизайнера актуально в том случае, если заказчик желает построить дом, отличающийся индивидуальным стилем, придать конструкции необычные формы и оригинальные элементы. Акцентируя внимание на проектировании фасада и внутренних конструкций, нельзя забывать о дренажной системе, отводящей воду от здания, подробнее про системы поверхностного водоотвода, ливневая канализация, линейный водоотвод

читайте на http://www.standartpark-ural.ru/.

В противном случае, по ходу фундамента и на внешних стенах будет задерживаться влага, являющаяся причиной образования плесневого грибка, представляющего опасность для здоровья жильцов. Если стройка началась с нуля, то проектировать оптимальную систему водоотведения, необходимо сразу.

Некоторые оригиналы, в разных уголках мира, построили перевернутые дома. Внутри все как обычно, но вот снаружи зритель видит крышу вместо фундамента, который, в свою очередь, выполняет функцию кровли. Но даже такой необычный дом нуждается в хорошем дренировании грунта.

Приведенный вариант дизайна дома является крайним проявлением оригинальности. Большинство придерживается традиционных принципов строительства, что не мешает создавать строения необычных форм, с применением экологичных материалов.

При наличии грунтовых вод на участке, специалисты советуют прокладывать раздельные системы отвода поверхностной воды, выпадающей с осадками, и глубинной. Грунтовые воды рекомендуют удалять с помощью проведения в траншее, по периметру фундамента, перфорированных труб. Поверх последних, необходимо провести сплошные трубы, отводящие дождевую воду.

Вся вода собирается в специальные емкости, откуда может использоваться для полива растений. Строительство дома, предусматривающее своевременное проведение водосточных коммуникаций, позволят создать уютное современное жилье.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...
RTB System
Loading...

Похожие публикации

16-10-2016, 18:50
Анкерные болты для надежного крепежа
29-05-2016, 13:15
Автономная канализация для частного дома
18-04-2016, 23:05
Дизайн интерьера окна: идеи и решения
31-01-2016, 20:15
Как выбрать и установить лестницу в своем доме
25-06-2014, 13:11
Гардеробные комнаты Elfa – комплексный подход к хранению одежды
5-10-2013, 23:30
Какое значение имеет кондиционирование воздуха?

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
146
Вчера, 12:55
Страшное ДТП с участием стритрейсера
0
105
21-12-2016, 12:51
Весёлая компания на Daewoo Nexia сбила мачту освещения
0
675
20-12-2016, 21:44
«Скандинавия» вновь собирает кровавую дань
0
173
19-12-2016, 11:36
Ночное происшествие в Калининском районе
Наверх