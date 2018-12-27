Какой сервер выбрать для аренды: выделенный или виртуальный

Современные реалии ведения бизнеса предполагают присутствие компаний в интернете и работу с веб-технологиями. Собственный сервер для размещения баз данных или корпоративного сайта уже стал обыденным явлением. Интернет-магазины, различные организации и даже физические лица часто прибегают к использованию серверов для размещения своих данных.

С ростом конкуренции, различных расходов и оптимизации рабочего процесса возникает резонный вопрос: какой тип сервера выбрать для аренды? Ответ зависит от множества факторов. В первую очередь, необходимо разобраться в будущих целях и способе использования. Арендовать выделенный сервер (например, здесь: https://www.it-lite.ru/dedicated/) следует компаниям, нуждающимся в максимальной производительности. Такое решение предполагает единоличное использование всех мощностей отдельно взятой машины. Удобство выделенного сервера заключается в возможности размещать наиболее ресурсоемкие проекты, требующие всей мощности сервера. Существуют и другие преимущества:

возможность апгрейда сервера;

ультимативная производительность;

максимальный объем дискового пространства;

Имея подобные возможности, клиенты могут создавать множество проектов, хранить базы данных и экспериментировать с любым программным набором и типами ОС. Виртуальный сервер — более доступное решение в финансовом плане. Оно подойдет развивающимся компаниям и тем, кто не нуждается в избыточной мощности. В то же время виртуальные серверы выполняют большинство типовых задач и весьма гибкие в настройке. Это позволяет поддерживать некий компромисс между стоимостью и конечными возможностями.

Тонкости выбора

Оба варианта имеют свои преимущества и нюансы использования. Стартапы или небольшие компании могут начать с виртуального сервера и определиться с ключевыми потребностями своего бизнеса. Если мощностей виртуальной машины будет недостаточно, можно с легкостью перенести проект на выделенный сервер. Оба варианта могут иметь одинаковые ОС, возможности архивации и создания резервных копий файлов. Техподдержка оперативно решает проблемы в обоих случаях.

Выделенные сервера подключаются сразу к двум источникам питания, что положительно сказывается на работе, в случае отключения электроэнергии. Виртуальные серверы могут работать даже после выхода из строя части оборудования за счет использования ресурсов и перераспределения мощностей целой серверной системы. Одним из решающих факторов является и цена. Стоимость, требуемая мощность и характер поставленных задач всегда определяют финальный выбор сервера.