Оптимальный выбор разработчика сайта

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Профессиональные советы

В поисках разработчика сайта, специалисты рекомендуют:

Не торопиться с заказом – как показывает практика, намного эффективнее тот выбор, который сделан на основе размышлений и анализа. Не стоит доверять разработку веб-странички первым попавшимся специалистам. Около 90% заказчиков в таких случаях в результате получают изрядное разочарование. Настоящий профессионал будет заинтересован в продаже своих услуг. Потому предоставит всю необходимую для клиента информацию. Общение с ними всегда приятно и понятно. Ознакомиться с портфолио веб-студии – серьезные организации всегда представляют фото лучших работ своих мастеров. Основываясь на их количестве, можно сделать определенные выводы: чем больше работ, тем выше профессионализм. Правда, и здесь есть свои нюансы: они должны быть разные. Ведь можно сделать фото многих работ, но идентичных за своими особенностями. Это плохой показатель. Уточнить ценовую политику организации – ни один специалист с высоким уровнем профессионализма не станет предлагать свои услуги за тысячу гривен. Не обманывайте себя. Оригинальные сайты стоят немало. Их цена вполне оправдывается качеством разработки. Узнать о подписании договора – профессиональные веб-студии зачастую работают по договору. В нем фиксируют обязательства сторон, сроки выполнения, санкции, которые будут применены в случаи невыполнения дедлайна. Но, и существуют много фирм которые работают на аутсорс и без договоров делают очень качественный продукт. На данном документе не стоит зацикливаться. Обратить внимание на направленность веб-студии – серьезная веб-студия всегда работает по нескольким направлениям: разработка сайте, его продвижение, раскрутка, копирайтинг и т.д. Все для экономии времени и комфорта заказчика.

Не стоит полагаться на свою интуицию. Доверяйте реальным показателям и тогда ваш сайт будет лучшим.