ента новостей

09:20
В Ленобласти мигранта подозревают в сексуальном насилии над малолетней девочкой
07:12
Оппозиция объединяется
15:03
На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют два съезда
12:04
В Центральном районе тушили пожар в гостинице
12:00
В Невском районе сгорела иномарка
11:44
Осторожно: Анатолий Пахомов
10:18
В Ленобласти иномарка выехала на обочину и сбила женщину с детьми
07:06
Зарплата растет
23:42
Аксель Витсель перешёл в дортмундскую «Боруссию»
20:19
На КАД между развязками с проспектом Культуры и Колтушским шоссе перекроют три полосы движения
13:28
Спектакль "Пила вино и хохотала"
13:27
В Выборгском районе из окна выпал трехлетний малыш
13:16
Моноспектакль актера Дмитрия Креминского «Письма двух полушарий»
13:11
Концерт «Полночь в Париже»
12:31
Трассу «Кола» перекроют в связи с технологической разводкой моста через Свирь
10:16
Контроль за ремонтом
09:43
На КАД в ДТП погиб мотоциклист
09:40
В Выборгском районе ликвидирован пожар
09:30
В Ольгино на пожаре погибли двое мужчин
22:49
«Оренбург» и «Ростов» выиграли свои матчи 5 августа
20:58
Почему эпоху «Великого Гэтсби» называют «золотые, или ревущие 20-е»
23:58
Олег Шатов снова стал одним из лидеров «Зенита»
00:02
Второй тур начался с ничьей «Динамо» и «Рубина»
19:50
ФК "Зенит" и СФЛ заключили соглашение
15:53
На трассе "Кола " разведут Ладожский мост
15:42
В Купчино закрыли подпольное казино
15:35
В Петербурге пенсионерка упала с 12-го этажа
13:31
Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
09:02
«Хендай» усиливает присутствие
23:15
Нарушителю Смолову грозит арест
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » » Работа копирайтером

Работа копирайтером

0
94
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Для начала давайте разберёмся в понятиях, которые необходимо знать для работы копирайтером.

Для начала давайте разберёмся в понятиях, которые необходимо знать для работы копирайтером.
Копирайтинг – написание текстов на заказ. И не важно, что это за текст – информационная статья, рекламный текст, описание чего-либо или что-то другое. Заказчик даёт тему - копирайтер пишет статью с заданными параметрами.
Рерайтинг – изложение исходного текста своими словами. Заказчик даёт статью и копирайтер переписывает её своими словами. В результате получается текст, уникальный для поисковиков. Рерайтинг – один из самых распространённых видов заказов при работе копирайтером.
Копирайтер – человек, пишущий тексты на заказ за деньги. Работа копирайтером наиболее востребована в сети Интернет, так как огромному количеству сайтов ежедневно требуются уникальные статьи.
Изначально термин копирайтинг был применим только к составлению рекламных текстов, однако сейчас под это понятие попадает создание любого текстового материала для интернет-ресурсов, будь то продающий текст или просто информационная статья.
Где искать и с чего начать работу копирайтером в интернете?
Начать работать в сфере копирайтинга проще всего с текстовых бирж. Лучшим вариантом для новичка считается биржа копирайтинга Advego. В Advego можно продавать уже написанные статьи, либо писать на заказ.
Те же самые виды работ можно выполнять и на других биржах, таких как: TextSale, Etxt и т.д. Абсолютным новичкам в копирайтинге работу в Advego можно начать с постинга - написания комментариев - это самый простой вид заказов.
Одним словом, вы можете писать статьи на популярные темы и продавать их на биржах в магазинах статей, или работать на заказ. Что вам больше нравится. Многие занимаются и тем, и другим.
Несколько советов новичкам по работе копирайтером
- с самого начала выполняйте качественно все заказы. Иначе испортите репутацию,

- ссылки на свои опубликованные статьи сохраняйте для портфолио,

- постарайтесь выделиться в лучшую сторону на фоне других копирайтеров,

- не пытайтесь обмануть биржу и заказчика, выдавая чужие тексты за свои,

- если в задании что-то непонятно - лучше переспросить, чем сделать не так, как требуется.

Работа копирайтером – это довольно тяжёлый труд, к тому же хороший доход с этого вида деятельности приходит не сразу, а через некий промежуток времени, по мере повышения вашего мастерства и известности в кругу заказчиков.
Более подробно ознакомиться с работой копирайтером вы сможете с помощью других статей этого сайта.

Ещё об этом на http://www.seoded.ru/zarabotat-dengi/kopirajting.html.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

4-05-2018, 13:21
Особые преимущества услуг бюро переводов
5-12-2016, 23:35
Работа в домашнем кресле
9-06-2016, 22:38
Работа в интернете для начинающих
29-08-2015, 00:17
Методы раскрутки сайта. Начальный этап
13-04-2015, 20:22
Рекомендации по развитию бизнеса: грамотная реклама
19-11-2014, 12:38
Биржа eTXT.ru: поставщик лучшего контента для вашего сайта

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
114
Вчера, 10:18
В Ленобласти иномарка выехала на обочину и сбила женщину с детьми
0
132
6-08-2018, 09:43
На КАД в ДТП погиб мотоциклист
0
162
2-08-2018, 09:59
В Красногвардейском районе в ДТП пострадал пешеход.
0
224
24-07-2018, 14:39
Массовое ДТП на КАД
Наверх