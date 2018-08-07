Для начала давайте разберёмся в понятиях, которые необходимо знать для работы копирайтером.

Копирайтинг – написание текстов на заказ. И не важно, что это за текст – информационная статья, рекламный текст, описание чего-либо или что-то другое. Заказчик даёт тему - копирайтер пишет статью с заданными параметрами.

Рерайтинг – изложение исходного текста своими словами. Заказчик даёт статью и копирайтер переписывает её своими словами. В результате получается текст, уникальный для поисковиков. Рерайтинг – один из самых распространённых видов заказов при работе копирайтером.

Копирайтер – человек, пишущий тексты на заказ за деньги. Работа копирайтером наиболее востребована в сети Интернет, так как огромному количеству сайтов ежедневно требуются уникальные статьи.

Изначально термин копирайтинг был применим только к составлению рекламных текстов, однако сейчас под это понятие попадает создание любого текстового материала для интернет-ресурсов, будь то продающий текст или просто информационная статья.

Где искать и с чего начать работу копирайтером в интернете?

Начать работать в сфере копирайтинга проще всего с текстовых бирж. Лучшим вариантом для новичка считается биржа копирайтинга Advego. В Advego можно продавать уже написанные статьи, либо писать на заказ.

Те же самые виды работ можно выполнять и на других биржах, таких как: TextSale, Etxt и т.д. Абсолютным новичкам в копирайтинге работу в Advego можно начать с постинга - написания комментариев - это самый простой вид заказов.

Одним словом, вы можете писать статьи на популярные темы и продавать их на биржах в магазинах статей, или работать на заказ. Что вам больше нравится. Многие занимаются и тем, и другим.

Несколько советов новичкам по работе копирайтером

- с самого начала выполняйте качественно все заказы. Иначе испортите репутацию,

- ссылки на свои опубликованные статьи сохраняйте для портфолио,

- постарайтесь выделиться в лучшую сторону на фоне других копирайтеров,

- не пытайтесь обмануть биржу и заказчика, выдавая чужие тексты за свои,

- если в задании что-то непонятно - лучше переспросить, чем сделать не так, как требуется.

Работа копирайтером – это довольно тяжёлый труд, к тому же хороший доход с этого вида деятельности приходит не сразу, а через некий промежуток времени, по мере повышения вашего мастерства и известности в кругу заказчиков.

Более подробно ознакомиться с работой копирайтером вы сможете с помощью других статей этого сайта.

Ещё об этом на http://www.seoded.ru/zarabotat-dengi/kopirajting.html.