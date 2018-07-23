Как получить профессию сео-специалиста?

Поисковая оптимизация (англ. search engine optimization, SEO) – это продвижение сайта в поисковых системах. Таким образом происходит привлечение пользователей на ресурс. Задача сео-специалиста заключается в том, чтобы сделать сайт привлекательным для алгоритмов поисковых систем без ущерба информативности страниц.
Независимо от отрасли, работать сео-специалистом можно и на дому. Даже при сотрудничестве с организацией для координации команды и работы с сайтом редко может потребоваться присутствие в офисе.
Считается, что СЕО является технической, а не гуманитарной отраслью, т.к. требуется знать алгоритмы поисковых роботов и основы html кода. Однако, для успешной работы достаточно развитого логического мышления и усидчивости.
Как стать сео-специалистом?
Поисковая оптимизация является новой областью, поэтому получить официальное образование по ней довольно трудно. Чтобы стать мастером в продвижении сайтов требуется пройти обучение и научиться применять знания. Существует несколько способов стать сео-специалистом.
- самостоятельное обучение;
- стажировка у профессионала;
- посещение курсов сео-специалистов.
При самостоятельном изучении темы трудно распределить время и расставить приоритеты. Инструменты для продвижения сайтов постоянно меняются, велик риск наткнуться на неактуальную информацию.
Стажировка у профессионала выглядит привлекательно, но большинству желающих такое обучение недоступно. Так как даже на стажировку в основном берут уже с минимальными знаниями. На третьем способе обучения следует остановиться подробнее.
Курсы сео-специалистов
Наиболее простой, быстрый и эффективный способ получить новую профессию. Обучение может проводиться по интернету и в виде обычных занятий в офисе. Независимо от формата, контакт с наставником и другими будущими специалистами позволяет быстрее усвоить информацию. Благодаря общению удаётся избежать распространённых ошибок и быстро решать встающие в процессе работы проблемы.
Обучение в онлайн-формате позволяет выполнять задания в удобное время. В большинстве случаев вебинары проводятся вечером, чтобы исключить пропуски из-за работы. Выделяют следующие преимущества посещения курсов сео-специалистов:
- быстрый результат благодаря контакту с наставником и коллегами;
- удобный формат обучения;
- доступную стоимость обучения.
На курсах учат работать с семантическим ядром, анализу поведения посетителей на сайте и показывают различные инструменты для продвижения сайта. Получаемые в процессе занятий знания позволяют оптимизировать ресурс и сделать его привлекательным для алгоритмов поисковых систем и посетителей.
Курсы от «Академии интернет бизнеса»
Компания является первым в России и СНГ образовательным центром по развитию бизнеса в электронной коммерции. Многочисленные положительные отзывы об «Академии интернет бизнеса» в СПб подтверждают, что организация лучшая в своем роде. Занятия проводятся как онлайн, так и в офисе. Более подробная информация представлена на сайте Академии интернет бизнеса.