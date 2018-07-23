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Как получить профессию сео-специалиста?

0
66
Автор: Питерец
0
Фото:
pixabay.com
Независимо от отрасли, работать сео-специалистом можно и на дому. Даже при сотрудничестве с организацией для координации команды и работы с сайтом редко может

Поисковая оптимизация (англ. search engine optimization, SEO) – это продвижение сайта в поисковых системах. Таким образом происходит привлечение пользователей на ресурс. Задача сео-специалиста заключается в том, чтобы сделать сайт привлекательным для алгоритмов поисковых систем без ущерба информативности страниц.

Независимо от отрасли, работать сео-специалистом можно и на дому. Даже при сотрудничестве с организацией для координации команды и работы с сайтом редко может потребоваться присутствие в офисе.

Считается, что СЕО является технической, а не гуманитарной отраслью, т.к. требуется знать алгоритмы поисковых роботов и основы html кода. Однако, для успешной работы достаточно развитого логического мышления и усидчивости.

Как стать сео-специалистом?

Поисковая оптимизация является новой областью, поэтому получить официальное образование по ней довольно трудно. Чтобы стать мастером в продвижении сайтов требуется пройти обучение и научиться применять знания. Существует несколько способов стать сео-специалистом.

  • самостоятельное обучение;
  • стажировка у профессионала;
  • посещение курсов сео-специалистов.

При самостоятельном изучении темы трудно распределить время и расставить приоритеты. Инструменты для продвижения сайтов постоянно меняются, велик риск наткнуться на неактуальную информацию.

Стажировка у профессионала выглядит привлекательно, но большинству желающих такое обучение недоступно. Так как даже на стажировку в основном берут уже с минимальными знаниями. На третьем способе обучения следует остановиться подробнее.

Курсы сео-специалистов

Наиболее простой, быстрый и эффективный способ получить новую профессию. Обучение может проводиться по интернету и в виде обычных занятий в офисе. Независимо от формата, контакт с наставником и другими будущими специалистами позволяет быстрее усвоить информацию. Благодаря общению удаётся избежать распространённых ошибок и быстро решать встающие в процессе работы проблемы.

Обучение в онлайн-формате позволяет выполнять задания в удобное время. В большинстве случаев вебинары проводятся вечером, чтобы исключить пропуски из-за работы. Выделяют следующие преимущества посещения курсов сео-специалистов:

  • быстрый результат благодаря контакту с наставником и коллегами;
  • удобный формат обучения;
  • доступную стоимость обучения.

На курсах учат работать с семантическим ядром, анализу поведения посетителей на сайте и показывают различные инструменты для продвижения сайта. Получаемые в процессе занятий знания позволяют оптимизировать ресурс и сделать его привлекательным для алгоритмов поисковых систем и посетителей.

Курсы от «Академии интернет бизнеса»

Компания является первым в России и СНГ образовательным центром по развитию бизнеса в электронной коммерции. Многочисленные положительные отзывы об «Академии интернет бизнеса» в СПб подтверждают, что организация лучшая в своем роде. Занятия проводятся как онлайн, так и в офисе. Более подробная информация представлена на сайте Академии интернет бизнеса.
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