Как подобрать Интернет-провайдера для домашнего интернета?

Подбор провайдера для подключения домашнего Интернета

Стабильная и быстрая Интернет-связь сегодня — не роскошь, а насущная необходимость. Это касается в равной степени и домашних пользователей, и корпоративных. За предоставление возможности получения и передачи данных через Интернет отвечают поставщики телекоммуникационных услуг — провайдеры. Поэтому качество домашнего или рабочего подключения к Сети зависит от того, насколько успешно был выбран оператор.

В разных населенных пунктах работают компании, имеющие так называемые зоны покрытия. Это области, которые тот или иной провайдер обслуживает. Чем крупнее компания, тем шире сфера ее влияния. Так, крупные телекоммуникационные холдинги типа «Билайн» или «Телеком» имеют зоны покрытия практически по всей России. Также есть довольно много операторов, работающих в конкретном городе и прилегающей области или обслуживающих конкретный регион.

Стоит заметить, что на качество связи и сервиса «именитость» компании и зона покрытия не влияют. Есть немало примеров, и отзывы о провайдерах Интернета служат тому подтверждением, когда локальный оператор выполняет свои обязательства перед клиентом лучше, чем глобальный холдинг. Собрать информацию о поставщиках услуг можно с помощью специализированных сервисов, обладающих актуальными базами данных о провайдерах и объективными рейтингами, составленными на основе отзывов реальных пользователей.

После выбора потенциально подходящих операторов следует уточнить, обслуживают они конкретный адрес или нет. Это также можно сделать через сервис или с помощью звонка непосредственно в интересующую компанию. В многоквартирных городских домах подключение к Интернету зачастую обеспечивает сразу несколько разных провайдеров, и в этом случае выбор у пользователя более широкий. После выяснения вопроса с зоной покрытия остается определиться с тарифным планом.

В настоящее время для домашнего Интернета используется преимущественно технология кабельного оптоволоконного подключения с безлимитными тарифами. Абонентская ежемесячная плата при таком соединении обусловлена в первую очередь скоростью передачи данных, а затем — наличием расширенных опций. Так, весьма популярны у широкого потребителя пакеты, включающие в себя кабельное цифровое телевидение. Дополнительные услуги подключения современной IP-телефонии актуальны больше для корпоративных пользователей.

Что касается доступных скоростей соединения, то у большинства провайдеров этот диапазон достаточно широк. Таким образом, можно существенно сэкономить на абонентской плате, если правильно рассчитать, какой скоростной режим реально нужен. Например, для просмотра почты и веб-серфинга будет достаточно бюджетных 30-50 Мбит/с. Если эксплуатация Интернета связана с профессиональными задачами, скачиванием больших объемов данных или онлайн-играми, понадобятся скорости в 100 Мбит/с и выше.