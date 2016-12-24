Как выбрать разработчика сайта

Какими принципами руководствоваться владельцам бизнеса при выборе компании производителя сайтов? А какие основные критерии будут приоритетными для вас при выборе строительной фирмы, или туристического агентства?

Все правильно — это надежность, качество предоставляемых услуг и понятная ценовая политика. Работа по созданию сайта должна оцениваться такими же категориями. Единственное отличие — разработка сайта — процесс более творческий и требует специальных знаний и возможностей, определенной доли фантазии и здорового креатива. А конечный результат должен соответствовать уровню затраченных усилий и финансовых средств, стать яркой витриной, по которой будут судить о возможностях и престижности вашей компании.

Выбор компании на отраслевых рейтингах

На сегодняшний день в России насчитывается более 10000 разработчиков интернет-ресурсов, и для любого заказчика грамотный выбор является очень сложной задачей. К решению вопроса можно подойти, не углубляясь в детали, и сделать выбор на основании позиций главных отраслевых интернет-рейтингов. Но будет ли это правильным выбором?

Присмотревшись, замечаем: ТОП-10 компаний во всех рейтингах практически совпадает и охватывает в основном лишь Москву и Санкт-Петербург. Исторически сложившейся факт — это статусные игроки рынка, имеющие сотни выполненных проектов и соответствующий имиджу прайс-лист. Данный рынок стремительно развивается и фактически на сегодня сложилась следующая картина: наиболее заметные «игроки» на этом поле – команды из Москвы (Logic Studio, Soft Media Group, Silversite) и Санкт-Петербурга (Spike), а так же компания, имеющая офисы в обоих городах — Megagroup. На примере этих разработчиков веб ресурсов проанализируем имеющийся рынок предложений.

Цена вопроса

Важен разговор о прайс-листе исполнителя и конечном варианте ценообразования. Стандартные услуги разработчика отражены в перечне расценок —нестандартные легко объясняются понятным способом оценки. В ряде случаев о цене можно договариваться, но все аспекты оказанных услуг или их комплекса должны фиксироваться в договоре или техническом задании. Цена имеет значение, а выбор всегда остается за вами.

Срок исполнения и услуги

При составлении договора немаловажным будет согласование сроков исполнения. Крупные фирмы разработчики интернет-продукции имеют не один проект в разработке. При обращении к их услугам, они не всегда могут быстро отреагировать на пожелания клиентов, но это компенсируется профессионализмом и индивидуальным подходом к каждому заказчику. Кроме того, богатый опыт в квалифицированном выполнении всего спектра услуг: от разработки концепции сайта, регистрации домена и до отслеживания эффективности работы ресурса — становится для вас дополнительным бонусом. Показатели по всем пяти разработчикам таковы:

простые сайты и Landing Page – от 15-20 суток;

промо-сайты – от 30 суток;

интернет-магазины, гипермаркеты, в том числе – от 45 суток;

эксклюзивные сайты – от 40 суток.

Сроки исполнения во многом зависят от требуемого уровня функциональности будущего ресурса, его объема, назначения, следовательно, потребности во времени на создание ресурса значительно разняться между собой.

Цели и задачи

Немаловажный момент – определиться и четко сформулировать цели и задачи, которые будет решать создаваемый сайт. Все пять компаний предлагают разработку и создание «под ключ» чисто информационных, рекламных или практических, а задачи: правильное позиционирование компании клиента, презентации товаров и услуг, увеличение клиентов или сумм продаж, автоматизация заказов или формирование клиентской базы и т.д. Сайты создаются не для красоты, они должны решать определенные вопросы, и их четкое формулирование необходимо для объективной постановки задачи непосредственному исполнителю.

Портфолио компании, разрабатывающей сайты

После определения основных задач, пора переходить к знакомству с завершенными проектами исполнителя. В портфолио всех команд имеются сайты, которые вызывают у вас восхищение: удобные, функциональные и отлично работающие. Просто читайте что говорят сайтовладельцы и принимайте решение для своего случая.

Как правило, уважающая себя компания подобную информацию не скрывает. Ознакомьтесь с образцами технического задания и договора. Эта информация не является коммерческой тайной и предоставляется практически всеми вышеперечисленными компаниями на официальных сайтах по запросу. В договоре компания Мегагрупп, например, четко прописываются все этапы будущего проекта. Компании Logic Studio и Soft Media Group оговаривают в договоре уровень ответственности компании, а Spike перечисляет критерии оценки качества выполненной работы.

Об опыте и составах команд

Все компании, работу которых мы рассматриваем и анализируем, имеют достаточный опыт: Logic Studio на рынке известна 10 лет, Soft Media Group – команда моложе (5 лет), но профессионализм ее сотрудников и отличные работы в портфолио говорят сами за себя, компания Silversite более 17 лет «в седле» и надежно закрепила за собой репутацию грамотного и ответственного разработчика. Более 13 лет известна на рынке компания Spike. Квалификация специалистов группы позволяет решить ей самые сложные задачи клиентов. Студия Megagroup имеет десятилетний опыт работы, занимается разработкой сайтов «под ключ» для российских и зарубежных партнеров. Опытная команда профессионалов насчитывает более пятисот сотрудников в разных городах. Их объединяет любимая работа и ответственное отношение к ней.