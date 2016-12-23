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Накрутка классов в Одноклассниках

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
rma.ru
Накрутка классов в Одноклассниках через Soclike.ru, обеспечит большое число лайков на публикациях, фотографиях и записях, что в свою очередь, привлечет еще

Накрутка классов в Одноклассниках - верный путь в краткие сроки обрести популярность. Причины могут быть самые разные, от личных амбиций, до накрутки с целью привлечения внимания, для распространения, например, какой-либо продукции. Одноклассники создавались с целью поиска давних товарищей и тех, с кем когда-то делилась школьная парта. Проект обрел огромную популярность и теперь там можно не только приятно проводить время, но и зарабатывать. Тем, кто имеет интернет-магазин в этой социальной сети, необходима накрутка классов, для распространения товара. Аккаунты в Одноклассниках с большим количеством подписчиков и классов, вызывают больший интерес. Мало кто просматривает страницы с минимальным количеством лайков, а вот если их много, то пользователей прибавится и без накрутки. Большое количество классов гарантирует также победу в различных конкурсах, которые регулярно проводятся в этой сети. Популярные посты несомненно помогут найти единомышленников и обзавестись новыми знакомствами, независимо от темы и направленности публикаций. Накрутка понадобиться для привлечения к страничкам, занимающимся торговлей, распространением, рекламой и т.д. Подробнее о накрутке в Одноклассниках можно найти информацию на специализированных сайтах в Интернете.

Способы накрутки в Одноклассниках.

Количество классов - социальное доказательство популярности в сети, а также знак одобрения. Быть востребованным – заложено природой. С количеством классов повышается рейтинг странички и ее обладателя. Можно осуществлять накрутку лайков на страничке в Одноклассниках честным путем, публикуя интересные фотографии или видео, которые будут интересны друзьям. Регулярное добавление новых людей в друзья также поспособствует повышению популярности аккаунта в Одноклассниках. Но следует помнить, что это довольно кропотливая и долгосрочная работа, требующая большой самоотдачи. На достижение цели уйдет некоторое время, процесс собирания классов довольно длительный. Второй, менее "чистый", способ – это обмен классами между пользователями. Так же для накрутки лайков существуют специальные компании, оказывающие платные услуги. В Одноклассниках существуют даже специальные группы, созданные с этой целью. После того как один пользователь, по согласованию, поставит класс, вторая должна сделать то же самое. Таким образом возможно в более краткие сроки добиться желаемого результата. Можно просить друзей и знакомых поставить класс под определенной фотографией либо видеозаписью. Пользоваться этими способами накрутки или просто ждать, когда страничка станет востребованной – выбор каждого. В любом случае нужно помнить, что классы в Одноклассниках – не самое главное, куда важнее реальная жизнь.

 
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