Недвижимость на Северном Кипре: особенности выбора и приобретения.

Северный Кипр является территорией Турции, и это еще один привлекательный для отдыха и инвестиций район страны. Расположенный в Средиземном море остров отличается уникальными ландшафтами, мягким климатом. Здесь тепло и солнечно в течение почти трехсот дней, в течение которых сюда стремятся на отдых люди из разных стран. В последнее время среди иностранцев стало популярным иметь собственное жилье на Северном Кипре: это инвестиции, возможность получения дохода, комфортное место для проживания во время отдыха. Этому способствует и невысокая цена относительно жилья в странах Европы, и постоянная тенденция к удорожанию недвижимости: примерно на 10% в год.

Особенности покупки жилья на Северном Кипре

Независимо от того, покупается недвижимость на Северном Кипре для проживания, сдачи в аренду или сохранения и приумножения сбережений, она отличается особыми характеристиками:

комфортные планировки и развитая инфраструктура;

почти круглый год тепло, чистый воздух, минимальное вмешательство человека в природу;

есть интересные исторические достопримечательности, при этом отсутствует суета и большой наплыв туристов;

спокойное течение жизни на острове, стабильность, отсутствие преступности.

Эти факторы являются решающими при выборе Северного Кипра в качестве места расположения недвижимости для покупки. Кроме того, законодательство Турции очень лояльно к приобретению жилья иностранцами, в частности, для них предусмотрены скидки на получение образования, а также возможность получить вид на жительство.

Приобрести недвижимость на Кипре можно в любом понравившемся районе: хоть на побережье, хоть в предгорье красивейших Кипрских гор. В качестве жилья рассматриваются квартиры в малоэтажных резиденциях, апартаменты с собственным пляжем, частные дома у моря с расположенными на крышах бассейнами.

Агентство недвижимости Profit Real Estate предоставит на выбор большое количество рентабельных объектов, предлагаемых к продаже, поможет с оформлением документов. Если требуется более близкое знакомство с выбранными по каталогу объектами, мы приглашаем покупателей в ознакомительный тур. После совершения сделки наше агентство предоставляет помощь в заключение договоров с поставщиками коммунальных услуг, а также ответственное управление при сдаче жилья в аренду. Мы работаем на рынке недвижимости Турции более десяти лет и помогли многим иностранцам приобрести жилье их мечты на Северном Кипре.