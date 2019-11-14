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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Дома, коттеджи » Поговорим о преимуществах покупки жилья в Турции на берегу моря.

Поговорим о преимуществах покупки жилья в Турции на берегу моря.

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
statusproperty.ru
Поговорим о преимуществах покупки жилья в Турции на берегу моря. Лучшие предложения! - агентство недвижимости Status Property

В Турции есть множество неповторимых и удивительных мест: теплый климат, береговые линии четырех морей, разнообразие цитрусовых садов и вечно зеленых лесов хвои, природные и исторические достопримечательности, которые точно не дадут скучать. Более того, правительство страны постоянно занимается развитием государства и сооружением нужных объектов инфраструктуры. Сегодня Турция — одна из наиболее привлекательных и быстро развивающихся стран. Следовательно, все эти положительные качества государства привлекают внимание иностранных инвесторов, желающих вложить деньги в недвижимость.

Почему же стоит купить недвижимость у моря?

Самые востребованные и интересные среди отдыхающих курортные города — это те, которые находятся на побережье Средиземного моря: Кемер, Аланья, Анталия. К тому же, именно тут находятся лучшие варианты жилых домов, готовые к продаже. Кроме того, с точки зрения выгоды отдельное внимание стоит уделить строениям, находящимся на береговой линии.

Преимущества покупки жилья в Турции на берегу моря:

  • Высокий процент арендной выгоды. Если у соискателя есть в дальнейшем планы заниматься арендой жилья, то покупка недвижимости на первой линии берега более, чем оправдана. Конечно же, таки апартаменты никогда не будут стоят пустыми, да и стоимость на аренду несколько выше, чем на квартиры, которые находятся дальше от берега.
  • Эстетическое наложение. Вид из окна на море и пляж способен очаровать любого человека. Невероятная красота морского пейзажа, теплые, уютные вечера на террасах, успокаивающие шумы от волн — то, что точно не оставит равнодушными.
  • Свободное распоряжение временем в процессе отдыха. Имея собственный дом на берегу моря, можно вообще не переживать про распорядок дня. На самом деле: какие могут быть вопросы, если для того, чтобы выйти искупаться и полежать на пряже будет достаточно просто надеть купальник и выйти за порог дома.
  • Застройщики специально стараются выбирать такие места, чтобы можно быть сделать для коттеджа или квартиры балкон с прекрасным видом на море.

Стоит также сказать, что многие курортные города в силу активной застройки коттеджей и жилых комплексов стали больше внимания уделять недвижимости у моря. Так, благодаря ландшафту со всевозможными возвышенностями и небольшим расстоянием между объектами жилья, проживание по соседству с людьми будет ненапряженным.

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