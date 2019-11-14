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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Квартиры » Покупаем квартиру в Минске

Покупаем квартиру в Минске

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Надоело скитаться по съёмным квартирам, и наконец-то собрали деньги на своё жильё в Минске?

Надоело скитаться по съёмным квартирам, и наконец-то собрали деньги на своё жильё в Минске? Но что учесть при выборе квартиры, на какие детали обратить внимание?

У кого купить квартиру?

Определитесь у кого вы покупаете квартиру: наиболее предпочтительный вариант при приобретении квартиры в новостройки – покупка недвижимости от застройщика, если же приобретается «вторичка», можно покупать квартиру от собственника. В случае, если вы выберите вариант с агентством, растрат получится больше. Ведь есть посредники.

Правда, толковые посредники – залог того, что вас не «окрутят вокруг пальца». При сделке без посредника вам придётся самостоятельно изучать «историю» квартиры, в том числе, «выведывать», а нет ли у квартиры других владельцев или наследников, которые претендуют на часть жилья.

Также важно убедиться, что погашены все задолженности, нет «косяков» с самим правом на квартиру (иногда в Минске за дешёвыми квартирами стоит жильё от владельцев, которые не довели по какой-то причине до конца процесс приватизации).

Параметры комфорта

Теперь перейдём к другой важной составляющей – параметрам комфорта.

Если жильё - вторичка, крайне важно обращать внимание не только на возраст дома, но и его «привязку» к капитальному ремонту. Ели он только прошёл или чётко запланирован, жильё – дороже, если его сроки «подвисшие» в воздухе, квартира может иметь более низкую цену.

Немаловажное значение – и район. У старых районов – уже налаженная инфраструктура, и это огромный плюс. В тоже время, эта инфраструктура не всегда соответствует реалиям нового времени. В старых же районах – хуже с безбарьерной средой, парковками. И тут важно грамотно оценивать приоритеты.

Экологическая обстановка

Обязательно обращайте внимание и на экологическую ситуацию. Наиболее печальная ситуация – в Партизанском, Заводском районах, центре. Самые выигрышные – кварталы возле Ботанического сада, парка Челюскинцев, а также Уручье и Зелёный луг (за исключением домов около МКАД). Если говорить о центре, то можно найти хорошие варианты возле Комсомольского озера, но не во всех его сторон обстановка одинакова хороша. Наиболее благоприятная ситуация – с домами в районе Дворца детей и молодёжи, ближе же к Орловке – ситуация изрядно ухудшается. Там очень интенсивный трафик грузового транспорта.

Не просто детали

Очень тщательно оценивайте планировку. Сейчас тенденции таковые, что на рынке или квартиры для жизни «с размахом» или, напротив, много компактных, в том числе, студийных вариантов.

Если семья без детей, студийного варианта вполне достаточно, но, если дети – уже в ближайших планах, квартира-студио не подойдёт, как и жильё с совместным санузлом. И пусть это модно, многие семьи потом мучаются и думают, как установить перегородку или даже поменять жильё.

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