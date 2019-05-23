Что из себя представляет рынок аренды квартир в Москве?

Как и прочие экономические составляющие, рынок аренды тоже ощутил на себе влияние кризиса. Стабильность здесь наступила лишь в 2012 году. Сравнивая с докризисными временами, сегодня не наблюдается значительного роста цен. Если раньше в самый востребованный период, а именно осенью цены поднимались до 12%, то в последние годы показатели не превышают и 5%.

А вот у арендодателей следующая проблема: расходы на содержание жилья увеличились в разы.

Действующая в столице кампания, главной целью которой является вывод рынка аренды в свет, помогает увеличить арендную ставку, которая бы приравнивалась к налогу. На данный момент ситуация представлена следующим образом: аренда жилья в Москве обходится в 40 000.

Если подойти к анализу рынка аренды сегментно, самыми востребованными окажутся 1-е квартиры с ценовым диапазоном до 33,4 тыс. рублей и 2-х комнатные стоимостью около 41,4 тыс. рублей. Эксперты утверждают, что увеличение цен на жилье продолжится и дальше.

Оптимальные способы уплаты налога

Всякому арендодателю необходимо определиться с выбором способа уплаты налога. И здесь потребуется анализ налоговых ставок:

1. 13%, именно столько составляет подоходный налог для физического лица;

2. Для предпринимателей ставка на порядок ниже – 6%.

Так, если арендодатель является физическим лицом, то из получаемых за сдаваемую квартиру 35 000, 4550 пойдут в налоговую казну. Но если он будет выступать в лице частного предпринимателя, эта сумма снизится до 2100.

Тем, кто сдает сразу несколько объектов недвижимости, если к тому же она является элитной, целесообразно приобрести особый патент. Это касается тех случаев, где стоимость одного объекта превышает порог в 30 000.

Действие данного патента рассчитано на год. Чтобы пользоваться им на протяжении года, придется заплатить 43,2 тыс. рублей. Если хочется сэкономить, то можно купить не на год, а например полгода, так цена на него будет значительно ниже.

Как поступить арендатору?

Повышенные цены неизбежно спровоцируют снижение спроса на рынке аренды. Большинству арендаторов будет не под силу оплачивать жилье. Кто-то остановит свой выбор на более бюджетных вариантах, кто-то согласится проживать с соседями. Многие просто покинут столицу.

Данный сегмент рынка характеризуется большим предложением, нежели спросом, данный факт вынуждает многих арендодателей продавать эту собственность.

Арендаторы из категории «офисный планктон» обязательно будут требовать повышения заработной платы, так как жилье им оплачивать нечем. Но смогут ли им пойти на встречу их работодатели?



На ближайшее время у правительства Москвы и риэлторских компаний запланировано совместное осуществление цивилизационной политики рынка аренды.