«Новое Купчино» от СК «Строительный трест»

СК «Строительный трест» запустил в начале 2019 г. строительство ЖК «Новое Купчино». Четыре дома высотой 13 этажей каждый рассчитаны на 5000 жильцов. Первые квартиры будут сданы уже в IV квартале 2020.

Рассматривая варианты приобретения жилья в «Новом Купчино» от СК «Строительный трест», можно выделить несколько ключевых преимуществ, выгодно отличающих его от других предложений на рынке:

1. Удобное месторасположение

Микрорайон возводится на пересечении улицы Малая Бухарестская и Дунайского проспекта. До исторического центра можно легко доехать как на собственном автомобиле, так и на общественном транспорте. Рядом должны запустить новые станции метро «Проспект Славы» и «Дунайская». До выездов на КАД можно добраться за 10 минут, ЗСД за 15 минут. Международный аэропорт Пулково находится в получасе езды на машине.

2. Все необходимое в шаговой доступности

Фрунзенский район – это один из старейших районов города с налаженной инфраструктурой. Здесь есть все для комфортной жизни. Рядом расположены 9 школ, 5 детских садов, спортивные клубы, продовольственные гипермаркеты, магазины, кинотеатры, а также поликлиники и больницы.

В конце 2019 года начнет работу школа непосредственно напротив Жилого массива. Рядом запланирована постройка детсада для 310 маленьких жителей. Проект ЖК содержит план возведения еще двух школ уже на территории комплекса.

В минутах ходьбы находятся 2 благоустроенных парка: Интернационалистов и Героев-пожарных.

3. Спланировано и построено с умом

Кирпичные стены домов гарантируют тепло зимой и комфортный прохладный климат летом. Это наиболее безопасный и экологически чистый строительный материал для долговременного проживания людей.

Было принято решение об отсутствии в планировках квартир-студий, которые чаще всего сдаются в аренду. Новое Купчино – это удобные 1-комнатные, просторные 2-х, 3-х и 4-комнатные квартиры.

Инженерные коммуникации надежно спрятаны внутри напольной стяжки, что существенно увеличивает полезную площадь квартир.

4. Благоустроенная среда

При входе в подъезды домов отсутствуют пандусы и ступеньки. Благодаря этому мамочки с колясками, малыши и пожилые люди могут без проблем заходить и выходить из подъезда. Дома оборудованы современными малошумными лифтами.

Четыре парковочных зоны на 1685 автомобильных мест, включая одну подземную и три отдельно стоящих здания, помогут решить вопрос с парковкой машин.

Создать полностью завершенный облик жилого комплекса помогут оборудованные игровые площадки и озелененная дворовая территория.

Первые этажи займут коммерческие помещения с магазинчиками, салонами красоты и булочными.