Субсидирование программ покупки жилья в СПб

Правительство РФ решило применить опыт в льготном автокредитовании на ЖКХ, о чем заявил Дмитрий Медведев в понедельник, 19 марта. Согласно новой программе, граждане нашей страны получат возможность получить льготы во время приобретения деревянных домов заводского исполнения.

Именно эта тема была главной во время совещания с вице-премьерами. В сущности было отмечено желание многих семей получить собственное жилье в постройках, сооруженных из экологически чистого материала. Также акцентировалось внимание на том, что для приобретения подобных объектов недвижимости понадобятся средства в крупных размерах.

По итогам собрания Дмитрий Медведев сообщил следующее: «Мною было подписано постановление о предоставлении субсидий на компенсацию ставок по кредитам для всех категорий граждан, решивших приобрести деревянную постройку заводского типа. Это позволит снизить фактическую ставку на 5%». Портал ПроЖКХ решил выяснить все подробности подобных сделок.

Особенности приобретения жилья на льготных условиях

В федеральном бюджете на 2018 год предусмотрено выделение почти 200 млн рублей на реализацию представленной программы. Для сферы ЖКХ Санкт-Петербурга это положительный фактор, учитывая специфику рынка недвижимости в регионе.

Ожидается что оформление льготных кредитов станет причиной роста внутреннего спроса на представленный вид жилья. Ведущие застройщики уже заявили о готовности увеличить количество возводимых построек в год, а также нацелены на глубокую переработку древесины. Это главная тема, вошедшая в новости ЖКХ сегодня в СПб.

Занимающий должность вице-премьера, Александр Хлопонин, который присутствовал на заседании, отметил, что подобный шаг позволит также решить ряд социальных вопросов. Он акцентировал на том, что заложенные в бюджет средства позволят обзавестись новым жильем более 2500 семьям. Также Хлопонин обратил внимание на следующее:

максимальный размер кредита составит 3,5 млн рублей;

покупку недвижимости можно совершать у компаний, имеющих минимальный оборот не менее 200 млн рублей;

финансирование банков не потребует введения имущества под залог.

В случае успешного внедрения представленной программы по итогам текущего года, ее могут расширить на несколько лет. Это позволит существенно изменить картину на рынке недвижимости во многих крупных городах страны, в том числе и Санкт-Петербурге.