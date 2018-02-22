Претензии в ЖКХ

Согласно договору, заключенному между потребителями и представителями отрасли ЖКХ, коммунальные службы обязуются выполнять обширный перечень профессиональных работ в замену на получение регулярной оплаты конкретных услуг. Обычно жалобы на жкх поступают лишь в том случае, если сотрудники подобных организаций умышлено игнорировать нужды потребителей. Например, при возникновении серьезной проблемы откладывают ее решение на неопределенный срок. В подобной ситуации потребители, чьи права были нарушены по причине бездеятельности, могут выдвинуть к коммунальным организациям обоснованные претензии.

Основные способы борьбы с произволом ЖКХ:

Организация пикетов и забастовок. Размещение отзывов и комментариев на соответствующих ветках тематических форумов. Обращение в средства массовой информации. Привлечение общественных правозащитных организаций. Сотрудничество с профессиональными юристами с последующим оформлением судебного иска. Подача заявлений в прокуратуру.

Любое обращение, будь то жалоба, иск или претензия, должно быть юридически и фактически обоснованным. Для этого кроме правильно оформленного заявления понадобиться предоставить полноценную доказательную базу. Речь идет о документах, подтверждающих факт наличия указанной потребителем проблемы и безрезультатного обращения в местные коммунальные службы, с которыми был заключен договор.

Жалобы подаются в письменной форме по указанному действующим законодательством образцу. Ускорит процесс рассмотрения дела обращение к юристам и журналистам. Первые займутся подготовкой материалов для передачи в суд, а вторые приступят к формированию общественного мнения. Услуги правоведов можно получить бесплатно путем обращения в общественные организации. На безвозмездной основе юридическая помощь предоставляется также инвалидам, ветеранам, многодетным семьям и детям.

Если речь идет о чрезвычайно опасных ситуациях, которые угрожают сохранности имущества и представляют опасность для жизни жильцов, следует немедленно обратиться в аварийные службы. Подобные учреждения работают вне компетенции коммунальных органов. Они откликаются на заявки, связанные с утечками газа и тока, разрушением зданий и поломками оборудования. Предоставленные сотрудниками подобных организаций акты проверки и прочие документы можно использовать во время подачи жалобы.