«На волне интереса покупателей»: в Петербурге построят апарт-отель за 4 млрд рублей

Эксперты уверены, в ближайшие годы среди апартаментов Северной столицы будет большая конкуренция. Пока она только набирает обороты ФСК «Лидер» уже приобрела у «Юнион Апарт» и «Апарт-Престиж» в конце 2018 года за 800 млн рублей территорию площадью 3 га для строительства своего первого апарт-отеля в Санкт-Петербурге. Новый объект расположится на Коломяжском проспекте. Это два 13-этажных корпуса на полторы тысячи апартаментов общей площадью 45 тысяч квадратных метров. Строительство здесь начнется во втором квартале этого года, а заехать в апартаменты можно будет в 2023 году.

«Это будут сервисные апартаменты для инвесторов, которые ориентированы на доходные программы по сдаче апартаментов в краткосрочную аренду с помощью специализированной управляющей компании», – пояснили в ФСК «Лидер».

Согласно данным Colliers International, Петербург является ведущим городом по развитию рынка сервисных апартаментов. Однако здесь также продуктивно развиваются и несервисные апартаменты. Причиной их распространения эксперты называют особенности градостроительной политики и дефицит участков, предназначенных для строительства жилья. Стоит отметить, что в прошлом году было реализовано на 54% больше апартаментов различных форматов по сравнению с 2017 годом.

Помимо инвесторов, все больше стало появляться тех, кто сам хочет жить в апартаментах и покупает их для себя. В основном это молодежь, новое поколение, которое хочет жить рядом с работой и понимает преимущества такого формата. Однако и для семейных пар в городе начали строить достойные комплексы. Ярким примером стал ЖК «Лахта парк», этот объект объединяет в себе свободу загородного дома и близость к деловым центрам города. Здесь все создано для комфортной жизни, начиная с отдельной парковки и детских площадок, заканчивая местами для выгула собак. На участке в 17 га возведено 490 апартаментов, 10 коттеджей и 50 сити-вилл.

На юге города, рядом с метро «Бухарестская» финский застройщик реализует проект многофункционального апарт-комплекса «Valo». Это пять 18-этажных корпусов с яркими разноцветными фасадами. Недалеко от ЖК расположился детский сад, несколько школ, супермаркеты, Славянский базар, спорткомплекс и авторынок.

Еще одним удачным жилым комплексом может стать «Like» в Выборгском районе. Он будет представлять собой жилье нового формата с развитой внутренней инфраструктурой. В здании будут работать рестораны, фитнес-клуб, аптечный пункт, химчистка-прачечная, частный детский сад. В подземном уровне спроектирован просторный паркинг, а на придомовой территории расположится игровой городок.

Как считает управляющий директор центра развития недвижимости Becar Asset Management Ольга Шарыгина, уже через несколько лет рынок апартаментов ждут изменения. «Предложение будет большим, а темпы роста спроса не смогут «закрывать» выходящее на рынок предложение. Это приведет к более жесткой конкуренции, классификации и диверсификации форматов», – прокомментировала Ольга Шарыгина.