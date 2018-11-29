5 причин купить квартиру в летний период

Большинство агентов по недвижимости рекомендуют выбирать именно летний период для поиска и приобретения квартиры. Заключать сделку и купить квартиру от застройщика летом выгоднее, чем в остальные времена года. Причем, такая благоприятная обстановка распространяется не только на рынок новостроек, но и на вторичное жилье. В данной статье рассмотрено пять причин, почему именно лето является самым подходящим периодом для покупки жилья.

Во-первых, специалисты объясняют это тем, что в этот период времени снижается активность на рынке, так как лето — это пора отпусков и большинство людей уезжает из города. По словам многих риелторов, благодаря такой спокойной обстановке и специалисты по продажам становятся намного сговорчивее, так как необходимо продавать как можно скорее, ведь обычно осенью происходит изменение цен и неизвестно, как поведет себя рынок.

Вторая причина — это разнообразие предложений. Этот фактор связан с тем, что большинство застройщиков стараются успеть сдать свои объекты до наступления холодов и как можно скорее запустить новые проекты. Поэтому у покупателей есть возможность приобрести квартиры на ранней стадии по более выгодной цене.

Третья причина — удобство для покупателя. Конечно, в теплую погоду намного приятнее отправляться в поездки по строящимся объектам, чем добираться до них по снегу в минусовую температуру. Также летом день намного длиннее и при дневном свете покупатель может намного лучше осмотреть предложение застройщика.

Четвертая причина — быстрое оформление документов. У регистраторов, нотариусов, юристов и прочих регистрирующих организаций летом загруженность намного меньше. Поэтому время подписания всех необходимых документов в летний период сокращается в несколько раз.

Пятая причина — низкие ипотечные ставки. Летом может повезти, и покупатель жилья может оформить квартиру по более выгодным условиям. Ипотечные ставки скорее будут увеличиваться, чем падать. Поэтому, если для покупки жилья необходимо оформление ипотеки, то лучше заняться этим вопросом именно летом. Также дополнительно субсидируются ставки по господдержке.

Покупка квартиры летом для покупателя очень выгодна. В этот период значительно падают цены, снижается количество продаж и очередей практически во все конторы. Поэтому при покупке жилья стоит учесть этот фактор и сделать весь процесс покупки более комфортным и выгодным.