Выше – не всегда лучше

Отметим, что в феврале прошлого года изменились правила проектирования инженерии в новостройках – высота жилых комплексов не должна превышать 75 метров. Начиная с этого уровня, дома уже относятся к высотным. Однако несколько объектов в Петербурге все же превосходят указанную отметку. Среди них 108-метровая высотка от «ЛенСпецСМУ» – ЖК «Богатырский», 27-этажные «Gusi-Лебеди» и др.

Актуальная в настоящий момент тенденция возведения небоскребов рассматривается специалистами двояко. По словам руководителя архитектурного бюро SPEECH Сергея Чобана, проблема в том, что сейчас, наращивая высоту, российский мегаполис отходит от масштаба собственного жителя и становится бесчеловечным. Поэтому вопросы о том, действительно ли городам нужны высотные здания, где их нужно строить и какими они должны быть, все еще остаются открытыми.

Во времена создания Петербурга высокие сооружения выступали в качестве градостроительных акцентов. Это были административные здания, соборы, колокольни, которые отображали нравственную позицию общества и власти того времени. Возведение высоток в городе, историческое ядро которого включено в список Всемирного наследия в качестве уникального градостроительного образования, вызывает вопросы с точки зрения гармонии и удобства покупателей жилья. По статистике, жить на высоте предпочитают лишь 10% покупателей. Из этого можно сделать вывод, что экономической выгоде потенциальные жильцы в большинстве случаев предпочитают личный комфорт.



«Конечно, в проектах, состоящих только из 25-этажных домов, объективно может быть меньше и себестоимость, и цена продаж, но при этом окажется существенно ниже и уровень комфорта для жителей», - считает Директор по маркетингу и продажам компании «ЮИТ Санкт-Петербург» Екатерина Гуртовая.



Как отмечают эксперты, особенности, связанные с циркуляцией воздуха на верхних этажах небоскребов, создают перепады давления. Это оказывает вредное воздействие на людей пожилого возраста. Для детей до 14 лет, проживающих на верхних этажах, возникает другая проблема. Запрет пользования лифтом без сопровождения взрослых создает ограничение в перемещении. С психологической точки зрения, высотки также считаются малокомфортными для их обитателей.Популярным трендом в последнее время стало строительство малоэтажного жилья. Таковыми считаются дома до четырех этажей с мансардой, и относятся они, как правило, к недвижимости комфорт-класса. Скорость возведения жилья данной категории значительно выше, чем у многоэтажных комплексов. Отличается также техника строительства: здания малоэтажного типа требуют меньшее количество строительных материалов.Экологичная среда и малая плотность населения являются важными плюсами проживания в малоэтажных микрорайонах. Комплексы расположены вдали от промышленных предприятий, территория богата зелеными насаждениями.«Поскольку в новом малоэтажном жилье квартиры достаточно дорогие, требования у покупателей к таким домам более жесткие. В объектах обычно предусмотрены улучшенные планировки с местами под гардеробные и кладовки, достаточное количество парковочных мест, - комментирует заместитель директора по комплексному освоению территорий ООО «КВС» Александр Шафранский. - Кроме того, малоэтажные объекты недвижимости должны располагаться в районах с развитой сетью дорог, вблизи крупных транспортных магистралей».География строительства малоэтажных комплексов достаточно широка. Среди пригородов Петербурга специалисты рынка недвижимости отмечают северное направление. К примеру, « Bagatelle » во Всеволжском районе от компании «УНИСТО Петросталь» представляет собой три секции таунхаусов и две секции жилых домов высотой 4 этажа. В Приморском районе Санкт-Петербурга малоэтажный ЖК «Лахта парк» включает в себя апартаменты и коттеджи. Комплекс расположен рядом с Юнтоловским заказником и озером.Растущий объем проектов малоэтажного жилья в ближайшем будущем может посоперничать с высотными жилищными зданиями и стать значительной частью ландшафта северной столицы. Однако предпочтения проживания у покупателей всегда были и будут разными: одни пожелают «забраться повыше», другим же захочется проводить время в тишине и согласии с природой.