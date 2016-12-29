Квартиры посуточно

На протяжении уже нескольких лет можно услышать такое выражение как "пустить людей пожить". И по сей день существует такой вид аренды жилья.

В современное время люди даже строят свой бизнес на жилых квадратных метрах. Приехав в любой уголок планеты везде можно найти риэлтерские компании, которые и предоставляют услуги аренды квартиры и дома посуточно в Санкт Петербурге. Но найти квартиру можно так же не прибегая к таким агентствам, так сказать без посредников.

Стоит отметить, что у такого вида жилья есть как свои плюсы, так и минусы.

Первый и самый главный плюс заключается в цене. Как правило, люди, стремящиеся снять жилье в гостиничных номерах или отелях переплачивают в два раза больше, в отличии от тех, кто останавливает свой выбор на посуточных квартирах.

Второй плюс: жилец квартиры сам себе хозяин. В квартирах нет обслуживающего персонала, перед которым, в некоторых случаях, необходимо отчитываться за свои действия. В квартире все предоставлено для жильца и все находится только в его распоряжении. Бывают случаи, что при выезде из квартиры жильцов просят оставить ключи от жилья в почтовом ящике. Личное присутствие хозяина или риэлтора при выезде необязательно.

Третий плюс плавно выходит из второго: с риэлтером или с хозяином квартиры можно напрямую и подробно обговорить время заезда и время выезда. В гостиницах с этим строго: существует определенные часы заезда, раньше которых нельзя занимать жилую площадь и часы выезда, в которые тоже нужно уложиться.

Но не стоит забывать и об обратной стороне медали: минусах квартир посуточно.

Незначительным минусом является низкий уровень безопасности по сравнению с номерами в отелях. В гостиницах есть службы безопасности, которые и контролируют обстановку. Например, они пускают в номера только тех людей, которые имеют при себе карту гостя.

Второй минус связан с соседями. Заселяясь в квартиру, нельзя угадать какие попадутся соседи, будут они тихими или же наоборот шумными. Этого можно избежать, живя в номерах гостиницы.

И наконец, третий минус: не во всех дворах домов есть специализированные парковочные места для автотранспорта. Но этот минус тоже маленький, так как не все решают путешествовать на автомобиле. Но что же все таки выбрать жилье в гостинице или в квартире каждый выбирает на свой вкус.