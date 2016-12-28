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» » » Покупка жилья без обмана

Покупка жилья без обмана

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Никто не будет спорить, что жилье, находящееся в собственности является одной из составляющих благополучия

Никто не будет спорить, что жилье, находящееся в собственности является одной из составляющих благополучия и значительной материальной ценностью.

К сожалению, в настоящее время, приобретение жилья требует не только огромных финансовых вложений, но и особой бдительности. Несмотря на четко прописанные законы, мошенники очень часто проворачивают свои «грязные» дела, оставляя людей без денег и без квартир. Кстати, подобрать квартиру в Орле можно на orel.etagi.com/realty/.

Самый безопасный способ - это приобретение жилья вместе с юристом, который в случае чего сразу заметит подвох. Но не все мы имеем лишние финансы и возможность использования таких, как известно, недешевых услуг.

Чаще всего покупателям приходится самостоятельно сталкиваться с реалиями приобретения недвижимости.

Существуют особые аспекты, на которые стоит обратить своё внимание в первую очередь, чтобы не попасть врасплох, и не угодить в ловушку мошенников.

В первую очередь, очень тщательно стоит изучить все документы – это правоустанавливающая документация. Необходимо убедиться, что собственником является именно тот человек, который им и представляется.

Также необходимо убедиться в законности и действительности подписываемого договора купли-продажи, особенно если действо происходит через агентство недвижимости.

Для страхования от возможных рисков, также хорошо установить дееспособность всех участников купли-продажи, а также проверить имеются ли долги за коммунальные платежи и прочие обязательства у предыдущего хозяина.

Приобретая вторичное жилье, очень часто мошенники предоставляют документы, которые в действительности не имеют никакой юридической силы. По этой причине крайне важно устанавливать личность собственника квартиры, поддерживать с ним связь и иметь свидетельства о «чистоте» покупаемого жилья.

Способов обмануть покупателей недвижимости в строящемся доме еще больше.

Большую опасность таит в себе предложение предварительного заключения договора и досрочного перевода средств.

Самый лучший подход приобретения новостроящегося жилья – это заключение договора непосредственно с застройщиком. Тогда как цепочка застройщик – продавец – покупатель может потребовать переплаты за дополнительные услуги и имеет больше возможностей обманов.

Также очень важно убедиться в том, что человек подписывающий документы купли-продажи имеет на это полное юридическое право.
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