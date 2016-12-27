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» » » Определение стоимости недвижимости

Определение стоимости недвижимости

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
pixabay.com
Коммерческая недвижимость является одним из самых распространенных предметов договоренностей о купли продаже

Коммерческая недвижимость является одним из самых распространенных предметов договоренностей о купли продаже. Данный процесс имеет свои особенности и законодательное регулирование. При этом очень важно ознакомиться со всеми подводными камнями, которые могут возникнуть во время покупки. В этом могут помочь специалисты или ознакомление со специальной информацией на http://www.mos-expert.com/estimate/ocenka_kommercheskoi_nedvizhimosti_kak_osporit_vykupnuu_stoimost_pomesheniya.htm.

На огромнейшем информационном портале о данном виде торговли недвижимым имуществом представлены статьи и последние новости о коммерческой недвижимости. Также здесь можно найти предложения по купле-продаже и аренде. На сайте представлен широкий ценовой разброс, который подойдет большинству покупателей. Покупка коммерческой недвижимости должна сопровождаться оценкой стоимости. Она может быть сформирована на основе ликвидационной, восстановительной, рыночной и многих других стоимостных характеристик.

Для предприятий, которые покупают объекты недвижимости, очень важна ликвидационная стоимость. Она часто ниже рыночной, а заявляют по ней срочные предложения по продаже. Иногда приходиться заново отстраивать, ремонтировать или достраивать сооружение в таком случае задействуется восстановительная стоимость. Она очень распространена в страховании и не учитывает амортизацию. В случае учета износа можно говорить о стоимости замещения.

Ремонт коммерческой недвижимости позволяет без проблем проводить полноценный подбор самых разных методик привлечения средств. Чаще всего тут понадобится значительно меньше денег, чем при ремонте больших квартир. К тому же в первичном жилье объем ремонта практически сведен лишь к отделке. Помещения в новостройках не имеют первичной отделки, от которой нужно избавляться, а значит, скорость ремонта значительно повышается. Использовать для привлечения специалистов можно самые разные методики. Организация полноценного ремонта тут заслуживает особого внимания. Так что полноценные ремонтные работы проводить в квартирах это типа проще.

На основе рыночного состояния формируется самый распространенный тип установления цены – рыночный, который берется за основу везде. Он означает стоимость объекта договора купли-продажи на рынке. Для удачного совершения покупки нужно внимательно изучить сами процессы рыночной торговли и проанализировать их состояние в данный момент времени. По-сути это реальная оценка, по которой проводятся сделки, она создается на основе спроса и предложения.

Кроме того на нее могут иметь влияние:

- экономические процессы и готовность покупать недвижимость;

- уровень и ставки по банковским кредитам, особенно при желании покупки в кредит;

- состояние строительного рынка и территориальные условия для покупки. В некоторых городах мест под застройку ограниченное количество;

- уровень оснащения и условия, существующие в самом здании или земельном участке под застройку;

- инфраструктура, особенно транспортные соединения;

- уровень рынка аренды. Здесь покупатель будет выбирать что более экономически выгодней покупка или аренда.

Для определения цены происходят анализ и сравнение аналогичных объектов недвижимости по средней цене. Условия при этом должны быть максимально близкие. Так же вполне возможен торг и скидки.
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