Каждый человек, инвестирующий свои средства в недвижимость, желает получить от этого максимум прибыли. Наиболее выгодный способ вложения собственных денег — это приобретение жилища на морском побережье. Туристический сезон на нем длится практически весь год, что открывает перед инвесторами большие перспективы.

Огромным спросом в последние годы стала пользоваться недвижимость в такой стране, как Кипр. Главные ее преимущества — это высокий уровень удобства предлагаемых жилищ и относительно низкая их стоимость. Кипр на современном рынке недвижимости привлекает к себе особое внимание, поскольку эта страна, как известно, является чрезвычайно популярным туристическим регионом. Возможность надежно купить недвижимость на Кипре предоставляет freewindcyprus.com.

На Кипре действует крайне эффективная и надежная система защиты прав собственности на недвижимость. Налог на подобного рода имущество является весьма низким, что еще больше привлекает инвесторов из-за рубежа, планирующих приобрести, например, виллу, коттедж или земельный участок для будущего строительства.

Иностранный инвестор, покупая недвижимость на Кипре, может получить ипотеку в размере 50–60% от общей стоимости того или иного имущества. Государственные власти позволили жителям других стран получать кипрское гражданство на определенных условиях. Одно из них — это наличие собственного приобретенного недвижимого имущества на Кипре.

Граждане этой страны, являющейся практически полноценным членом Европейского сообщества, имеют довольно большие преимущества. Прежде всего это возможность законно жить и работать в любом государстве, входящем в состав Евросоюза, путешествовать по 140 странам мира без визы, учиться в наиболее известных университетах мира и получать качественную медицинскую помощь. Двойное гражданство выступает в качестве хорошей защиты от возможных изменений на мировой политической арене, а также позволяет более гибко осуществлять необходимые налоговые отчисления.

При покупке дома, квартиры, виллы или земельного участка для будущего строительства на Кипре можно получить не только высококлассное жилище, но и целый набор весомых преимуществ при уплате налогов. Кроме того, можно получить европейский вид как на гражданство, так и на жительство.

Купленную кипрскую недвижимость в будущем можно предоставлять в пользование (аренду), например, туристам или использовать для собственных нужд во время отпуска. Стоимость такого имущества на Кипре, как и во многих других странах Евросоюза, постоянно растет, что позволяет через некоторое время очень выгодно продать ранее приобретенное жилище.

Можно сделать вывод, что инвестируя средства в кипрскую недвижимость, человек заботится о будущем не только самого себя, но и всех своих детей.