Свежие новости

00:00
«Спартак» выиграл ретроматч у «Локомотива» благодаря шайбе Стоа
20:29
Резвые "спортсмены" лишили свою жертву крупной суммы денег
19:57
Все эти одинокие люди, откуда они приходят, и чьи они?
14:55
Приезжие вымогатели получат по заслугам
12:55
Страшное ДТП с участием стритрейсера
10:55
Автомобильное производство сократилось
09:01
Погодные аномалии
06:51
Флешмоб на Дворцовой площади
06:49
В СПБГУ назначили Генсекретаря Национальной ассамблеи Кореи
23:38
Артём Вихров набрал 22 очка в победном матче с «Астаной»
20:17
«Авангард» забросил в ворота рижского «Динамо» 9 шайб
18:37
Перестрелка в ресторане «Монтекки»
16:35
Таксист доехал в Мурино в собственном багажнике
15:35
Второе за неделю нападение на мигранта в Невском районе
12:51
Весёлая компания на Daewoo Nexia сбила мачту освещения
09:52
Важность безопасности
09:27
Вспомнили жертв репрессий
22:01
2-й Петербургский Антинаркотический Форум
21:44
«Скандинавия» вновь собирает кровавую дань
19:17
Вратарь «Уфы» Лунёв подтвердил, что пройдёт медосмотр в «Зените»
18:50
Жертва «Сапсана»
18:10
Самоубийство в историческом антураже
14:43
Мигрант не преодолел высокий забор
10:15
Петербургские ученые восстановят древний город
10:13
Газета для женщин-мигранток появилась в Петербурге
09:59
Штраф за парковку
09:33
Очередные перестановки
23:33
О группах смерти в социальных сетях и их жертвах
21:38
Вооружён и очень опасен
20:08
В ЦПКиО проходит "Елагинская карусель"
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты
» » » Недвижимость на Кипре

Недвижимость на Кипре

0
45
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
pixabay.com
Каждый человек, инвестирующий свои средства в недвижимость, желает получить от этого максимум прибыли

Каждый человек, инвестирующий свои средства в недвижимость, желает получить от этого максимум прибыли. Наиболее выгодный способ вложения собственных денег — это приобретение жилища на морском побережье. Туристический сезон на нем длится практически весь год, что открывает перед инвесторами большие перспективы.

Огромным спросом в последние годы стала пользоваться недвижимость в такой стране, как Кипр. Главные ее преимущества — это высокий уровень удобства предлагаемых жилищ и относительно низкая их стоимость. Кипр на современном рынке недвижимости привлекает к себе особое внимание, поскольку эта страна, как известно, является чрезвычайно популярным туристическим регионом. Возможность надежно купить недвижимость на Кипре предоставляет freewindcyprus.com.

На Кипре действует крайне эффективная и надежная система защиты прав собственности на недвижимость. Налог на подобного рода имущество является весьма низким, что еще больше привлекает инвесторов из-за рубежа, планирующих приобрести, например, виллу, коттедж или земельный участок для будущего строительства.

Иностранный инвестор, покупая недвижимость на Кипре, может получить ипотеку в размере 50–60% от общей стоимости того или иного имущества. Государственные власти позволили жителям других стран получать кипрское гражданство на определенных условиях. Одно из них — это наличие собственного приобретенного недвижимого имущества на Кипре.

Граждане этой страны, являющейся практически полноценным членом Европейского сообщества, имеют довольно большие преимущества. Прежде всего это возможность законно жить и работать в любом государстве, входящем в состав Евросоюза, путешествовать по 140 странам мира без визы, учиться в наиболее известных университетах мира и получать качественную медицинскую помощь. Двойное гражданство выступает в качестве хорошей защиты от возможных изменений на мировой политической арене, а также позволяет более гибко осуществлять необходимые налоговые отчисления.

При покупке дома, квартиры, виллы или земельного участка для будущего строительства на Кипре можно получить не только высококлассное жилище, но и целый набор весомых преимуществ при уплате налогов. Кроме того, можно получить европейский вид как на гражданство, так и на жительство.

Купленную кипрскую недвижимость в будущем можно предоставлять в пользование (аренду), например, туристам или использовать для собственных нужд во время отпуска. Стоимость такого имущества на Кипре, как и во многих других странах Евросоюза, постоянно растет, что позволяет через некоторое время очень выгодно продать ранее приобретенное жилище.

Можно сделать вывод, что инвестируя средства в кипрскую недвижимость, человек заботится о будущем не только самого себя, но и всех своих детей.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...
RTB System
Loading...

Похожие публикации

15-02-2015, 10:44
Выставка «Жилищный проект»
11-02-2015, 00:05
Названы лучшие города для инвестиций в недвижимость
15-11-2014, 01:48
Вложение инвестиций в столичную недвижимость по сделке срочного выкупа
9-04-2014, 13:23
«ГрузовичкоФ» поможет перевезти московскую недвижимость
8-11-2013, 00:02
Отдых на Кипре - для души и для тела
28-03-2013, 08:18
Налог на жилую недвижимость будет введен не ранее 2015 года

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
146
Вчера, 12:55
Страшное ДТП с участием стритрейсера
0
105
21-12-2016, 12:51
Весёлая компания на Daewoo Nexia сбила мачту освещения
0
675
20-12-2016, 21:44
«Скандинавия» вновь собирает кровавую дань
0
173
19-12-2016, 11:36
Ночное происшествие в Калининском районе
Наверх