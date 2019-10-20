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» » » » 3 вида самой долгосрочной рекламы для вашей компании

3 вида самой долгосрочной рекламы для вашей компании

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
i-spol.com
Рекламно-брендовая одежда является одним из лучших видов рекламы.

Особенности текстильной продукции

Рекламно-брендовая одежда является одним из лучших видов рекламы. Специалисты помогут воплотить в жизнь любые идеи корпоративного текстиля. Также, можно нанести имеющийся логотип на следующие готовые поверхности:

  • футболки,
  • бейсболки,
  • толстовки с логотипом оптом на сайте i-spol.com,
  • жилеты,
  • рюкзаки и другие.

В каталоге можно ознакомиться с полным перечнем услуг по печати корпоративного текстиля. Значительный опыт, современное оборудование реализует абсолютно любые идеи заказчика. Специалисты помогут разработать дизайн и изготовить нужное изделие с ним. Помимо логотипа компании, возможно нанесение на поверхность любых других изображений.

Контекстная реклама

Не менее эффективной являются контекстные рекламные предложения, которые размещаются в системах интернет поисковиков и полностью соответствует запросу. Они показываются вместе с результатами поиска, что является плюсом. Стоит отметить, что этот способ позволяет получать новых посетителей и фильтровать их.

К примеру, можно пускать на сайт посетителей только по определённому запросу, стране, городу проживания. Все это обеспечивает контекстная реклама. Данный подход гарантирует хороший поток трафика даже если сайт новый и не продвинулся в поисковом рейтинге. Если нужен полезный трафик, то такая методика будет наиболее оптимальным выбором.

Email-маркетинг

Еще одним популярным методом считается рассылка по электронной почте. Чтобы создать индивидуальную рассылку по электронной почте, нужно не так много усилий, ведь это основной способ связи по интернету. Рассылка по Email дает возможность получить много потенциальных клиентов, а, также, поддерживать интерес уже имеющихся. Методика отличается большой эффективностью, ведь приносит достаточные показатели за малое количество времени. С привлечением новых клиентов, значительно увеличиваются объёмы продаж, что ведёт к развитию бизнеса.

Выводы

При правильном подборе методов продвижения в интернете, клиент сможет сэкономить значительное количество денег. При разумном подходе к каждому из предложенных методов, можно добиться поистине впечатляющих результатов в рекордные сроки. При этом, затраты будут минимальны.

Компания ISPOLCOM не первый год занимается тем, что производит качественный текстиль с разнообразными логотипами вне зависимости от сложности. Организация сотрудничает со многими квалифицированными дизайнеров, технологов производства. Обращаясь в фирму, можно рассчитывать на оптимальные цены, соблюдение сроков выполнения заказов, высокое качество предлагаемой продукции.

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