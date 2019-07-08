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Мужские шорты: как выбрать и с чем носить

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Мужчины порой стесняются надевать шорты, ношение которых раньше было прерогативой детей.

Мужчины порой стесняются надевать шорты, ношение которых раньше было прерогативой детей. Стереотипы жили вплоть до 2011 года, когда Том Форд заявил, что эта одежда подходит для пляжа и теннисного корта. Времена изменились, и предмет гардероба стал равноценной летней альтернативой брюкам.

Свобода – в меру

Два выигрышных варианта для городских прогулок – шорты-чиносы и бермуды. Первые похожи на укороченные вдвое брюки, шьются из плотного хлопка. У вторых прямой крой, они свободно сидят на фигуре; в качестве материала для бермуд выбирают хлопок и лен. Всегда актуальны джинсовые шорты: советуют выбирать модели с отворотами, без бахромы.

Важно купить шорты https://likewear.ru/muzhskie-shorty, которые подойдут вам с учетом особенностей вашей фигуры. Не каждого украсят обтягивающие шорты: их рекомендуют избегать крупным мужчинам и спортсменам с мускулистыми ногами. Вы должны чувствовать свободу и комфорт, но и тут важно чувство меры: слишком свободные шорты не придадут шарма худенькому парню, а мужчину в теле могут визуально увеличить.

Стилисты приводят уловки, которые пригодятся тем, кто не слишком доволен своим ростом. К примеру, зрительно удлинить ноги способен вертикальный принт, как и стрелки на шортах чинос. А горизонтальные полоски, напротив, визуально укорачивают ноги.

С чем носить

В гардеробе пригодятся шорты как минимум двух расцветок: темно-синие и нейтрального оттенка – бежевого, серого, песочного. У шортов чинос широкая палитра приглушенных цветов: бордовый, хаки, горчичный, кирпичный, темно-фиолетовый.

Шорты носят с майками, поло, рубашками с коротким рукавом или длинным, но закатанным по локоть. Для раскованных мужчин подойдет сочетание с пиджаком или блейзером.

Джинсовые шорты рекомендуют носить с кедами, эспадрильями, мокасинами, кроссовками. Чиносы гармонично смотрятся со слипонами, туфлями на шнурках. Элегантным будет образ с чиносами, пиджаком и лоферами из дорогой кожи или замши.

Не прогадать с носками

Чтобы выглядеть уместно, соблюдайте следующие правила.

  • Не стоит надевать шорты в офис и на деловые встречи. Исключения возможны, если вы руководитель или если на работе свободный дресс-код.
  • Шорты с носками – проигрышное сочетание, если на вас не ботинки милитари. При острой необходимости наденьте следки или короткие носки, которые не видны из-под обуви.
  • Допустимая длина шортов - от уровня на 5-7 см выше колена до отметки на 3-5 см ниже него.
  • Избегайте перегруженности деталями: обилия карманов, нашивок и цепей, а также вычурных принтов.
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