Мужские шорты: как выбрать и с чем носить

Мужчины порой стесняются надевать шорты, ношение которых раньше было прерогативой детей. Стереотипы жили вплоть до 2011 года, когда Том Форд заявил, что эта одежда подходит для пляжа и теннисного корта. Времена изменились, и предмет гардероба стал равноценной летней альтернативой брюкам.

Свобода – в меру

Два выигрышных варианта для городских прогулок – шорты-чиносы и бермуды. Первые похожи на укороченные вдвое брюки, шьются из плотного хлопка. У вторых прямой крой, они свободно сидят на фигуре; в качестве материала для бермуд выбирают хлопок и лен. Всегда актуальны джинсовые шорты: советуют выбирать модели с отворотами, без бахромы.

Важно купить шорты https://likewear.ru/muzhskie-shorty, которые подойдут вам с учетом особенностей вашей фигуры. Не каждого украсят обтягивающие шорты: их рекомендуют избегать крупным мужчинам и спортсменам с мускулистыми ногами. Вы должны чувствовать свободу и комфорт, но и тут важно чувство меры: слишком свободные шорты не придадут шарма худенькому парню, а мужчину в теле могут визуально увеличить.

Стилисты приводят уловки, которые пригодятся тем, кто не слишком доволен своим ростом. К примеру, зрительно удлинить ноги способен вертикальный принт, как и стрелки на шортах чинос. А горизонтальные полоски, напротив, визуально укорачивают ноги.

С чем носить

В гардеробе пригодятся шорты как минимум двух расцветок: темно-синие и нейтрального оттенка – бежевого, серого, песочного. У шортов чинос широкая палитра приглушенных цветов: бордовый, хаки, горчичный, кирпичный, темно-фиолетовый.

Шорты носят с майками, поло, рубашками с коротким рукавом или длинным, но закатанным по локоть. Для раскованных мужчин подойдет сочетание с пиджаком или блейзером.

Джинсовые шорты рекомендуют носить с кедами, эспадрильями, мокасинами, кроссовками. Чиносы гармонично смотрятся со слипонами, туфлями на шнурках. Элегантным будет образ с чиносами, пиджаком и лоферами из дорогой кожи или замши.

Не прогадать с носками

Чтобы выглядеть уместно, соблюдайте следующие правила.