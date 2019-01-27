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Заказ корпоративной одежды: на что обратить внимание

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Роль, задачи и преимущества корпоративной одежды. На какие параметры нужно ориентироваться, заказывая форму сотрудникам.

Привлекательная, удачная по дизайну корпоративная одежда – важная составляющая успеха каждой компании. В сочетании с промоматериалами, рекламными акциями она способствует продвижению бренда, его популяризации на рынке. Поэтому заказ корпоративной одежды для сотрудников – услуга, в которой руководитель обязан учесть даже мельчайшие детали.

Какие задачи должна выполнять корпоративная одежда

Удачной считается корпоративная одежда, которая обеспечивает достижение всех возложенных на нее задач. Среди них ключевыми являются:

  • выделение бренда на фоне конкурентов;
  • формирование позитивного имиджа компании;
  • сплочение коллектива и повышение его лояльности к руководству.

В этих задачах нет ничего экстраординарного, но добиться их можно, лишь тщательно продумав все аспекты дизайна униформы для персонала.

Цвет, ткань, крой, логотип: руководство по заказу формы для сотрудников

У каждой сферы деятельности, профессии есть своя специфика и отличительные черты. Эти параметры всегда необходимо учитывать при заказе униформы. Пройдя на сайт компании ENCHY https://www.enchy.ru/portfolio.html, можно оценить портфолио корпоративной одежды по разным типам деятельности. Отличия между формой у сотрудников отдельных сфер очевидны. То, что уместно в развлекательном секторе и салонах красоты, является недопустимым в офисе. Поэтому универсальной формы для всех профессий не существует, оправдан только индивидуальный подход – под конкретную сферу деятельности и компанию.

Цвет формы – информационный посыл бренда потенциальным и настоящим клиентам. Выбирать оттенки необходимо соизмеримо тому, какой имидж фирмы на рынке хочется поддерживать. Классические тона (черный, серый, синий) ассоциируются у клиентов с респектабельностью, зеленый – с доверием и полной безопасностью, красный – с решительностью и упорством.

Что касается кроя одежды, то в приоритете выбора для основной массы специальностей остаются классические варианты и их сочетания. Брюки, рубашки, платья, блузы, юбки-карандаши, жилеты – вот тот перечень элементов, из которых легче всего создавать модную и в то же время удобную униформу. Отшив изделий должен производиться по индивидуальным лекалам.

Нужен или нет на форме логотип? Кто-то считает затраты на фирменную символику лишними, но эксперты придерживаются иного мнения. Логотип – своеобразный знак качества бренда, и его наличие на форме всегда уместно!

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