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Размерная сетка обуви Timberland

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Начнем с того, что оригинальная обувь Timberland выпускается согласно общепринятой в США размерной сетке

Начнем с того, что оригинальная обувь Timberland выпускается согласно общепринятой в США размерной сетке. В России определиться с размером помогает таблица соответствия, которую выработал сам производитель, совместно с отечественными консультантами. Для удобства в ней упомянуты также показатели европейской сетки.

Для покупателей онлайн-магазина также указана длинна стопы в сантиметрах. Достоверно измерять ее можно при помощи листка бумаги, карандаша и линейки – достаточно наступить и отметить крайние точки. В вытянутом состоянии мерки брать нельзя, ведь только стоя на твердой поверхности, ступня распрямляется полностью.

Можно воспользоваться и другим способом – измерьте стельку вашей обуви, если таковая извлекается без повреждения изделия. Единственным условием при выборе пары для примерки является длительное ношение и при этом полное удобство. Пусть это будет пара, схожая по сезону и применению с ботинками Timberland, а вот зауженная модельная обувь может исказить показатели.

Для женской линии характерно пересечение размерной сетки как с мужской, так и с детской. Однако при фактической примерке в большинстве случаев девушкам не подходит полнота и подъем. У девочек ножка значительно уже женской, поэтому стопа может даже не войти в обувь или будут проблемы с застегиванием молний. А вот мужские ботинки будут велики и по ширине, и по длине, даже если у вас их самый маленький 39 размер.

Сетка начинается с 35 размера, поэтому Timberland полюбили и девочки-подростки, которые стараются следить за новинками моды и не отставать от мировых трендов. В таблице завершающий размер 42, такой редкий для отечественных производителей. Многие топ-модели и звезды экранов носят американский 11, так как размер обуви напрямую зависит от роста. Высокие, стройные красотки не скрывают длинную стопу, а опытные производители не забывают об их потребностях в качественной обуви.

При выборе ботинок для детей руководствуйтесь таблицей и не берите на несколько размеров про запас, так как обувь Timberland не маломерит и цифры соответствует указанным значениям. Однако учтите наличие в зимней коллекции плотного меха и высоту утепленной стельки, если планируете согревать ногу малыша дополнительно. Хотя с технологией бренда это не обязательно – одна только высокая прочная подошва не дает промерзнуть стопе в мороз, а удобная форма позволяет утеплить изделие сполна.

Сетка для детей начинается с образного показателя возраста «от нуля», что означает, что у бренда Timberland найдутся оригинальные ботиночки для малышей с первых лет жизни. Обувают таких крох не только для красоты, но и для того, чтобы сохранить тепло и комфорт в зимнее время. А вот с года появляется острая нужда в ортопедически правильной обуви, в которой ребенок будет учиться делать первые шаги. Важно с ранних лет заботиться о здоровье ног малютки, чтобы в процессе взросления избежать проблем с плоскостопием и осанкой.

Обратите внимание, что возрастное распределение условно, прежде всего, следует учитывать именно размер. Тенденцией последний лет стало быстрое развитие малышей, как интеллектуальное, так и физическое. Груднички 9-12 месяцев нередко носят одежду и обувь детей 2-3 лет. Поэтому в первую очередь делайте замеры и сопоставляйте их таблице. Не смотрите на ограничения по возрасту еще и потому, что марка Timberland изготавливает практичную и стильную обувь, которая подойдет как дошкольнику, так и подростку.

Относительно тинейджеров также есть свои нюансы. Принято считать, что до 13 лет стопа мальчика и девочки в одинаковой степени узкая, а вот у ребят постарше нога развивается неравномерно. Поэтому детская размерная сетка на этом возрасте останавливается, и покупатель может найти свою модель во взрослой коллекции.

При покупке обратите внимание еще и на артикул модели. Последняя буква перед обозначением размера в нем отображает полноту. Выглядит он так: TBLA1SAAM5.5 или TBLA1UM5W6.5, где M — это MEDIUM, а W означает WIDE. MEDIUM в переводе с английского «средний», то есть если ваша нога средней полноты, то такая модель сядет отлично, не будет болтаться, а после месяцев носки впереди не появятся морщины, как это бывает с ботинками, которые были куплены на размер больше. WIDE от английского «широкий» соответственно подойдет людям с высоким подъемом, проблемами с выпирающей костью в области пальцев или просто широкой ступней.

Благодарим за консультацию интернет магазин обуви Timberland-SPB

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