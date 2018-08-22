Кеды Nike - неформальный стиль в тренде

Кеды давно уже перестали ассоциироваться исключительно со спортивной обувью. Современный городской стиль «casual» как никакой другой позволяет сочетать, казалось, бы несочетаемые предметы гардероба. Поэтому эта обувь отлично гармонирует с джинсами, шортами и даже классическими брюками, а в женском гардеробе — с юбками и платьями.

Продукцию известного бренда Nike уже нельзя назвать просто одеждой и обувью. Nike стал синонимом слов «свобода», «динамика» и «яркость». А каталоги вышли за пределы коллекций для профессионального спорта. Девиз компании охватывает абсолютно все категории людей вне зависимости от пола и возраста: «Если у вас есть тело — значит вы уже атлет».

Популярные линейки

Среди поклонников спортивной обуви от Nike давно стали популярными кроссовки с технологиями, применяемыми для улучшения амортизации обуви и лучшего сцепления подошвы с поверхностью. Nike Max Air, Nike Free, Nike Lunarlon — эти названия известны и профессиональным спортсменам. Частично эти технологии применяются и в производстве кед Nike.

Самыми распространенными линейками сегодня являются:

Nike SB с технологией Zoom Air Insole, благодаря стельке на «воздушной» подкладке, которая смягчает удары и защищает пятку, модель стала очень популярной у скейтеров. Nike Zoom обладают высокой чувствительностью и повышенной амортизацией. Отлично подходят для занятий бегом, теннисом, баскетболом. Некоторые модели благодаря наличию высокого верха надежно защищают ступни и голени. Nike Air Force сначала разрабатывались для занятий баскетболом и выпускались только в высокой версии. Сегодня можно купить и низкие, причем в любой цветовой гамме. А сами кеды Nike Air Force оценили не только городские жители, но и звезды шоу-бизнеса.

Вне зависимости от того, какие технологии сочетает в себе конструкция моделей Nike, все они отлично подходят для создания модного образа как мужчинам, так и девушкам.

Сегодня в линейке продукции представлены и про-модели — уникальные авторские кеды Nike, выпускаемые ограниченным тиражом

С чем носить

Если выбирать кеды Nike как обувь не только для спорта, но и для повседневной жизни, то сегодняшние тренды позволяют ее сочетать практически с любой одеждой. Среди широкого ассортимента мужских и женских моделей Nike можно подобрать оптимальную для создания модного спортивного или оригинального классического образа. Но больше всего кеды Nike незаменимы в сочетании с одеждой в городском стиле «casual». Он не ограничивает практически никакими дизайнерскими канонами и позволяет использовать обувь на усмотрение их обладателя.

Женские кеды Nike универсальны и подходят как к джинсам, так и к романтическим платьям. В осенних образах они уместно будут смотреться с пиджаками, плащами и даже пальто. Высокие модели с декором можно сочетать даже с одеждой для вечеринок и выходов в свет.

Что касается мужских моделей Nike, то их применение также не ограничено определенной одеждой. Обувь можно носить с любыми брюками, в том числе с бриджами и шортами в теплое время года. Элегантное пальто, укороченные брюки или актуальные брюки «чинос» - отличный выбор для офиса.

И, конечно, вне зависимости от выбора стиля, кеды Nike — это высокое качество продукции и удобство при повседневном ношении.