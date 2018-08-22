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» » » » Кеды Nike - неформальный стиль в тренде

Кеды Nike - неформальный стиль в тренде

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Кеды Nike — удобная обувь для создания модного образа. Какие самые популярные линейки кед сегодня выпускает компания Nike. С какой одеждой модно сочетать

Кеды давно уже перестали ассоциироваться исключительно со спортивной обувью. Современный городской стиль «casual» как никакой другой позволяет сочетать, казалось, бы несочетаемые предметы гардероба. Поэтому эта обувь отлично гармонирует с джинсами, шортами и даже классическими брюками, а в женском гардеробе — с юбками и платьями.

Высокие кеды NIKE SB BLAZER ZOOM MID XT

Продукцию известного бренда Nike уже нельзя назвать просто одеждой и обувью. Nike стал синонимом слов «свобода», «динамика» и «яркость». А каталоги вышли за пределы коллекций для профессионального спорта. Девиз компании охватывает абсолютно все категории людей вне зависимости от пола и возраста: «Если у вас есть тело — значит вы уже атлет».

Популярные линейки

Низкие кеды NIKE SB BLAZER ZOOM LOW XT

Среди поклонников спортивной обуви от Nike давно стали популярными кроссовки с технологиями, применяемыми для улучшения амортизации обуви и лучшего сцепления подошвы с поверхностью. Nike Max Air, Nike Free, Nike Lunarlon — эти названия известны и профессиональным спортсменам. Частично эти технологии применяются и в производстве кед Nike.

Самыми распространенными линейками сегодня являются:

  1. Nike SB с технологией Zoom Air Insole, благодаря стельке на «воздушной» подкладке, которая смягчает удары и защищает пятку, модель стала очень популярной у скейтеров.
  2. Nike Zoom обладают высокой чувствительностью и повышенной амортизацией. Отлично подходят для занятий бегом, теннисом, баскетболом. Некоторые модели благодаря наличию высокого верха надежно защищают ступни и голени.
  3. Nike Air Force сначала разрабатывались для занятий баскетболом и выпускались только в высокой версии. Сегодня можно купить и низкие, причем в любой цветовой гамме. А сами кеды Nike Air Force оценили не только городские жители, но и звезды шоу-бизнеса.

Вне зависимости от того, какие технологии сочетает в себе конструкция моделей Nike, все они отлично подходят для создания модного образа как мужчинам, так и девушкам.

Сегодня в линейке продукции представлены и про-модели — уникальные авторские кеды Nike, выпускаемые ограниченным тиражом

С чем носить

Кеды NIKE WMNS SB ZOOM JANOSKI

Если выбирать кеды Nike как обувь не только для спорта, но и для повседневной жизни, то сегодняшние тренды позволяют ее сочетать практически с любой одеждой. Среди широкого ассортимента мужских и женских моделей Nike можно подобрать оптимальную для создания модного спортивного или оригинального классического образа. Но больше всего кеды Nike незаменимы в сочетании с одеждой в городском стиле «casual». Он не ограничивает практически никакими дизайнерскими канонами и позволяет использовать обувь на усмотрение их обладателя.

Женские кеды Nike универсальны и подходят как к джинсам, так и к романтическим платьям. В осенних образах они уместно будут смотреться с пиджаками, плащами и даже пальто. Высокие модели с декором можно сочетать даже с одеждой для вечеринок и выходов в свет.

Что касается мужских моделей Nike, то их применение также не ограничено определенной одеждой. Обувь можно носить с любыми брюками, в том числе с бриджами и шортами в теплое время года. Элегантное пальто, укороченные брюки или актуальные брюки «чинос» - отличный выбор для офиса.

И, конечно, вне зависимости от выбора стиля, кеды Nike — это высокое качество продукции и удобство при повседневном ношении.
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