ента новостей

20:35
Сборная России обыграла Словакию, Шестёркин не пропустил
18:54
Баскетбольный «Зенит» только чудом сможет попасть в Евролигу – 2018/20
16:15
Фестиваль воздушных змеев «Летать легко!»
10:22
В Петроградском районе сгорела иномарка
10:18
В Петербурге патриарх Кирилл освятил Троице-Измайловский собор
10:13
В Кировском районе до смерти забили гражданина Украины
10:06
В Центральном районе задержали карманницу
09:59
С малышом на дачу половину дома в придачу
08:50
Кержаковы расстались
00:05
Что дальше будет с ФК «Тосно»?
20:39
«Зенит»: сезон с Манчини – провал
00:05
Победили Швейцарию, несмотря на подвиги Андригетто
16:35
ЧМ по хоккею: словацкое упорство и реванш Латвии
20:30
Франция и Дания продолжают борьбу за плей-офф на хоккейном ЧМ
16:35
Оксана Ившина. Литературно-музыкальный вечер «Кружево Шантильи»
16:32
Военно-историческая реконструкция «Последний бой»
14:34
Школьники и ветераны посадили Аллею Победы в Приморском районе
11:03
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют два съезда
10:45
В Ленобласти обезврежен пенсионер-педофил
10:33
Из парка в Зеленогорске похители скульптуры
08:58
Защита ПВО во время футбольного чемпионата
00:44
Крейчи и Пастрняк обыграли сборную России на ЧМ по хоккею
00:02
Солдатская каша и Зарница для самых маленьких петербуржцев
21:53
Кинорежиссёр Эрнест Ясан скончался на 83-м году жизни
17:30
Презентация Мультимедийного зала
17:24
XXIII Международный фестиваль «Музыкальный Олимп»
17:21
Общественники предложили ввести мораторий на выдачу разрешений на травматику
17:15
ККИ: контролирует или терроризирует
17:14
На участке КАД между развязками с Р-21 «Кола» и Октябрьской набережной будут перекрывать полосы для движения
12:02
На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют два съезда
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » » » Модная женская обувь

Модная женская обувь

0
44
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
artaban.ru
Весной природа пробуждается от зимней спячки, оживает после долгого сна.

Весной природа пробуждается от зимней спячки, оживает после долгого сна. Настроение обновления охватывает и людей: им тоже хочется сбросить с себя шубы и дубленки и переодеться в более легкую и яркую весеннюю одежду. Цветовые решения весеннее- летних нарядов самые различные.

Сапоги

В этом сезоне в тренде модели, декорированные вышивкой, аппликацией, серебристыми деталями, ремнями, опоясывающими изделия. В моде сапоги, украшенные мехом. В тренде также ботфорты. В этом сезоне они высокие, доходят до середины бедра. Данные модели, как правило, на каблуке. Вернулись в моду сапоги с острым носом. Шнуровка – интересный декоративный элемент будет вновь популярна в этом сезоне. В тренде сапоги и ботинки на шнуровке. Интересный вариант для весны 2018 года – обувь на танкетке.

Ботинки и ботильоны

Сапоги – это очень элегантно и красиво, но многие женщины выбирают ботинки за их несравненное удобство. В этом сезоне они будут очень популярны. Купить качественные женские ботинки можно в интернет-магазине модной одежды из Германии и США Artaban.ru на https://www.artaban.ru/botinki-c-2448_607_1027_4228_1983.html, качественная обувь недорого.

Ботинки могут быть на платформе или высоком каблуке, выполнены из кожи или замши, иметь имитацию шнуровки. Ботильоны по-прежнему не сдают свои позиции. В этом сезоне они опять в тренде. Они могут быть разного цвета: например, черного, который очень любят наши женщины за его универсальность, или коричневого. Остается популярной имитация под кожу рептилий. Актуальны ботильоны ярких цветов, например, красного. Они, как правило, на шпильке. В тренде также модели на устойчивом каблуке, который может быть необычной формы, прозрачный или имитирующий дерево. В моде также ботильоны на танкетке. Они выполнены в монохромной гамме. Здесь дизайнерам обуви предоставляется право проявить фантазию. Ботильоны белого цвета подойдут, скорее, для теплого времени года. Модели могут быть с открытыми носком или пяткой, что делает их летней обувью.

Туфли и босоножки

Туфли- лодочки по- прежнему остаются в тренде. Это – классика, популярная на все времена, потому что это красиво. В этом сезоне представлено много остроносых моделей на шпильке. Интересно цветовое решение: сами туфли одного цвета, носок у них выполнен в другом колоре.

В моде – обувь на каблуках, которые имеют необычную форму. В тренде также туфли и босоножки на высокой платформе, или на танкетке с высоким каблуком. В них можно пойти в гости, на вечеринку, на свидание и т. д.

Туфли без каблуков очень полюбили многие женщины и девушки за их практичность. Они остаются в тренде в этом сезоне и подходят не только для походов в офис. Очень актуальны балетки золотистого и серебристого цветов, хотя данная обувь может иметь самый различный колор: от белого до черного, быть украшена бантиками или цветочными принтами.

Ремешки на обуви по- прежнему актуальны. Остаются в моде сапоги- босоножки в гладиаторском стиле, почти полностью состоящие из ремешков.

Модными будут модели босоножек с пластиковыми вставками. Создается эффект того, что женщина идет босиком.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

5-10-2017, 19:05
Самые модные модели часов в этом сезоне
16-01-2017, 23:34
Выбираем зимнюю обувь
18-08-2016, 23:55
Модная обувь
1-08-2016, 09:46
Зимняя обувь: основные тенденции
27-01-2016, 15:10
Взгляд на женскую обувь
2-09-2015, 23:02
Яркая обувь

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
200
5-05-2018, 17:36
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
0
274
28-04-2018, 14:06
В Ленобласти произошло ДТП с летальным исходом
0
235
27-04-2018, 10:46
ДТП у Гренадерского моста
0
239
26-04-2018, 12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
Наверх