Модная женская обувь

Весной природа пробуждается от зимней спячки, оживает после долгого сна. Настроение обновления охватывает и людей: им тоже хочется сбросить с себя шубы и дубленки и переодеться в более легкую и яркую весеннюю одежду. Цветовые решения весеннее- летних нарядов самые различные.

Сапоги

В этом сезоне в тренде модели, декорированные вышивкой, аппликацией, серебристыми деталями, ремнями, опоясывающими изделия. В моде сапоги, украшенные мехом. В тренде также ботфорты. В этом сезоне они высокие, доходят до середины бедра. Данные модели, как правило, на каблуке. Вернулись в моду сапоги с острым носом. Шнуровка – интересный декоративный элемент будет вновь популярна в этом сезоне. В тренде сапоги и ботинки на шнуровке. Интересный вариант для весны 2018 года – обувь на танкетке.

Ботинки и ботильоны

Сапоги – это очень элегантно и красиво, но многие женщины выбирают ботинки за их несравненное удобство. В этом сезоне они будут очень популярны. Купить качественные женские ботинки можно в интернет-магазине модной одежды из Германии и США Artaban.ru на https://www.artaban.ru/botinki-c-2448_607_1027_4228_1983.html, качественная обувь недорого.

Ботинки могут быть на платформе или высоком каблуке, выполнены из кожи или замши, иметь имитацию шнуровки. Ботильоны по-прежнему не сдают свои позиции. В этом сезоне они опять в тренде. Они могут быть разного цвета: например, черного, который очень любят наши женщины за его универсальность, или коричневого. Остается популярной имитация под кожу рептилий. Актуальны ботильоны ярких цветов, например, красного. Они, как правило, на шпильке. В тренде также модели на устойчивом каблуке, который может быть необычной формы, прозрачный или имитирующий дерево. В моде также ботильоны на танкетке. Они выполнены в монохромной гамме. Здесь дизайнерам обуви предоставляется право проявить фантазию. Ботильоны белого цвета подойдут, скорее, для теплого времени года. Модели могут быть с открытыми носком или пяткой, что делает их летней обувью.

Туфли и босоножки

Туфли- лодочки по- прежнему остаются в тренде. Это – классика, популярная на все времена, потому что это красиво. В этом сезоне представлено много остроносых моделей на шпильке. Интересно цветовое решение: сами туфли одного цвета, носок у них выполнен в другом колоре.

В моде – обувь на каблуках, которые имеют необычную форму. В тренде также туфли и босоножки на высокой платформе, или на танкетке с высоким каблуком. В них можно пойти в гости, на вечеринку, на свидание и т. д.

Туфли без каблуков очень полюбили многие женщины и девушки за их практичность. Они остаются в тренде в этом сезоне и подходят не только для походов в офис. Очень актуальны балетки золотистого и серебристого цветов, хотя данная обувь может иметь самый различный колор: от белого до черного, быть украшена бантиками или цветочными принтами.

Ремешки на обуви по- прежнему актуальны. Остаются в моде сапоги- босоножки в гладиаторском стиле, почти полностью состоящие из ремешков.

Модными будут модели босоножек с пластиковыми вставками. Создается эффект того, что женщина идет босиком.