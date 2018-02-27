Лучшее решение для холодной зимы – детская шапка-шлем из шерсти

Шапки-шлемы на рынке детской одежды появились относительно недавно. Их прообразами являются аналогичные модели времен СССР. Но тогда для изготовления шапок использовались не совсем правильные материалы, и поэтому к их качеству и удобству было много претензий. Сегодня основным сырьем для пошива шлемов является натуральная шерсть мериноса – материал, сочетающий в себе массу достоинств.

В чем преимущество выбора шапки-шлема

Перегрев головы и шеи ребенка не просто вреден, но и опасен для его здоровья. Здесь сосредоточены большие кровеносные сосуды. При избыточном тепле они расширяются, и происходит дополнительный прилив крови. Только загвоздка в том, что в момент прилива крови к голове происходит ее отток от рук, ног и внутренних органов. Подобное компенсирование чревато частыми простудными заболеваниями. Поэтому утеплять детскую голову следует правильно – без излишнего фанатизма.



В зимний и осенний период для безопасного утепления головы шапка из шерсти мериноса подходит идеально. Такое изделие выполняет сразу несколько функций:

не попускает холодный воздух;

эффективно сохраняет тепло внутри;

полностью исключает риск перегрева.

Еще один плюс шлемов – удобство. Мягкая шерстяная ткань четко, но деликатно облегает голову и шею. У всех моделей вязка плотная, чаще всего двойная, поэтому риск продувания полностью исключается.

Как правильно выбирать и носить шапку-шлем

Многие производители шерстяных шлемов для детей указывают, что носить изделия следует при температурном режиме не более -15 °С. Родителей этот момент ставит в тупик: что делать, когда на улице будет уже -16 °С и более. Все в порядке, шерстяная шапка-шлем является одеждой, обеспечивающей термический эффект. Поэтому ее правильное ношение при наступлении определенных условий допускает многослойность. На улице сильно похолодало? Надевайте на шлем капюшон от куртки, и спокойно продолжайте прогулку. Ребенок будет чувствовать себя комфортно, поскольку шерсть мягкая и имеет минимальную толщину.



Шлем рекомендуется покупать размер в размер. Это необходимо для того, чтобы изделие максимально плотно облегало детскую голову и шею. Чем младше малыш, тем более тонким должен быть для него шлем. Связано это с тем, что основное время крохи проводят в коляске. Второй момент: мамочки малышей просто обожают натягивать на них капюшоны по поводу и без него. Поэтому лучше сразу исключить риск перегрева головы со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями.