Босоножки на толстом каблуке – в чем их привлекательность

Приходит лето и среди девушек наблюдается гиперактивность. Самое время, чтобы достать свои самые соблазнительные наряды, посвятить себя вечерним прогулкам и покорять мужские сердца. Однако ко всему этому необходимо подобрать и соответствующую обувь – стильную и модную, но и в то же время удобную, чтобы дискомфорт в ногах не мешал наслаждаться этим прекрасным временем года.

И здесь на помощь приходят босоножки на каблуке, которые будут смотреться ничуть не хуже, чем классическая шпилька.

Привет из 50-х

Кто бы мог подумать, что полюбившиеся девушкам босоножки на толстом каблуке пришли из середины прошлого века. Эта модель сразу же нашла свое место в сердцах модниц того времени. Однако современные модели отличаются от своих предшественниц изяществом и женственностью.

Кому подойдут босоножки?

Такая форма обуви девушкам, которые могут похвастаться ростом выше среднего. А вот дамам, которые такими данными похвастаться не могут, лучше с осторожностью подходить к выбору босоножек с толстой подошвой.

На любой вкус и цвет

Сейчас на выбор девушкам предоставлено огромное количество пар босоножек различных форм и расцветок. В зависимости от личных предпочтений, особенностей ноги дамы могут выбрать, как полностью открытые босоножки, так и полностью открытые, а также босоножки частично открытые, где видно, только большой пальчик.

Чему стоит отдать предпочтение

Хотя в магазинах довольно богатый выбор босоножек, но при покупке возможно стоить обратить внимание на некоторые модели особенно.

Босоножки не платформе под носком прекрасно подчеркивают красоту подъема стопы, делая его изящным. Такая модель может похвастаться оригинальным и ярким дизайном.

Также в тренде босоножки с достаточно пестро расцветкой. Сочетание ярких цветов сделает это лето еще ярче и прекраснее!

С чем сочетать босоножки?

Босоножки с устойчивым и толстым каблуком довольно универсальны и в подборе одежды не возникает особой проблемы.

Так как эта обувь по большей части несколько повседневна, то она прекрасно подойдет под легкий деловой брючный костюм. Однако ее же можно обувать и под легкий летний сарафан разной длины. Если планирует какое-то важное мероприятие, то аккуратные изящные босоножки будут прекрасно гармонировать с коктейльным платьем.

Босоножки – это самый популярный вид летней обуви среди дам. Они сочетают в себе два главных качества – они прекрасно сидят на ноге, выравнивают осанку, делают ноги стройнее и еще это удивительно удобная модель.