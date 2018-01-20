Свадебные платья: колоссальное разнообразие выбора для каждой невесты

Длинные и короткие, облегающие и пышные, струящиеся и с откровенно строгим силуэтом – выбор современных свадебных платье приятно удивляет. Достойный наряд сможет подобрать для себя невеста с любой фигурой и внешними данными. В нынешнем сезоне продолжают оставаться актуальными платья, сочетающие в себе женственность и грациозность. Идеально их подчеркивают легкие ткани, кружева, вышивка ручной работы и россыпи камней.

Последние тренды свадебной моды

Наступивший новый свадебный сезон позволяет каждой невесте выбрать платье по своему вкусу. С одной стороны – роскошь камней и драпировки, с другой – лаконичность в строгих А-силуэтах. Поклонницей какого бы из стилей ни была девушка, на своем свадебном торжестве она точно будет выглядеть модно.



Актуальную свадебную цветовую гамму в этом году дополнили розовый, кофе с молоком и очень нежный пудровый оттенок. Даже традиционные фасоны платьев в этих тонах смотрятся свежо и оригинально. Но новые оттенки лишь дополнили, но никак не потеснили белый цвет с пьедестала. Белоснежные свадебные платья – абсолютный тренд сезона, особенно хороши в нем роскошные фасоны со шлейфом.

Свадебная мода для пышных красавиц

Милые пышечки, взгляните на свадебные платье на сайте http://www.milanovera.ru/svadebnye-platya/dlya_polnyh/ и напрочь забудьте обо всех своих комплексах! Чего только стоят картины легендарного Рубенса, на которых блистали прелестницы более чем средней полноты. Да, современные стандарты красоты значительно «усохли», но и дизайнерская мысль не стоит на месте. Свадебные платья для обладательниц аппетитных форм с каждым годом становятся все разнообразнее и элегантнее.



У большинства полных невест прекрасные фигуры, просто большего размера, чем хотелось бы. Правильно подобранное платье легко нивелирует этот недостаток. Выбор фасонов для невест с аппетитными формами допускает следующие вариации:

«русалочка»;

ампир;

А-силуэт;

модели с корсетом.

Кто сказал, что пышные формы – это плохо? Это прекрасно, женственно и даже, учитывая всеобщую истерию на фоне похудения, необычно. Такую красоту нужно всячески подчеркивать, но правильно!



Поэтому, выбирая фасон «русалочка», следите, чтобы «хвост» начинался строго от середины бедра. Ампир – лучший выбор для невесты в положении. В наряде А-силуэта важную роль играет ткань, в приоритете выбора – тяжелые материалы, ниспадающие фалдами. Платье с корсетом должно строго подходить по размеру, для коррекции фигуры стоит под него подобрать хорошее утягивающее белье.