Женский кошелек и портмоне

Кошелек или партмоне – это небольшой пустой или приплюснутый предмет, обычно изготовлен из ткани или кожи. Предназначение, которого носить и хранить деньги.

Женский кошелек и партмоне в современном мире это стильный и незаменимый аксессуар, которые в широком ассортименте предлагает интернет магазин портмоне francinel.ru. Но таким он был не всегда. Нося у себя в сумочке такой модный аксессуар, женщины и не догадываются, как и откуда он появился.

История появления

В древности не было бумажных денег, но кошельки уже существовали. Деньгами в то время служили разные вещи: разного рода бусины, куски кремния, ракушки и даже перья редких птиц. После начали появляться монеты из золота, серебра, меди. Изначально были небольшие мешочки из ткани и кожи. Кожаные носили богатые люди, а те, кто был беднее, носили из ткани. Первые упоминания о них есть в папирусах Вавилона, потом Египта и Греции. В древнем Риме начали украшать такие сумочки вышивкой и драгоценными камнями. Иногда кошель стоил больше чем его содержимое. Так постепенно они вошли в моду. В древнем Риме иконами стиля были очень богатые женщины, которые не желали уступать мужчинам. Эти женщины не хотели сумки в виде мешочков, по этой причине для них изготовили прямоугольной формы. Их украшали золотом и драгоценностями. Так появились кошельки более похожие на современные. В современном мире они служат в нескольких направлениях. Первое для хранения денежных средств, кредитных карт, карт на скидку и т. д. Второе это как неотъемлемая часть женского образа, как модный аксессуар. Сейчас они имеют разнообразные формы и цвета. Материалы для изготовления берут тоже разные.

Классификация женских кошельков и партмоне



1) Небольшие - это маленькая модель, сложенная в два или три раза назначение которой ношение в дамской сумке или кармане джинсов, брюк. У них есть несколько отделов для бумажных денег и пластмассовых карточек или банковских карт. В немногих есть небольшие отделения под монетки (монетницы). Такой небольшой аксессуар может поместиться в сумку любых размеров.

2) Большой – шикарная, фешенебельная модель крупных размеров. Помимо отдела для бумажных купюр в нем есть много других отделов. Отделение для мобильного, фотографии детей и мужа, визитных карточек, банковских карт. Такой аксессуар уместится только в больших сумках, в маленькие не влезет.

3) Кошелек – сумка – это модель отличается ремешком, его можно отстегнуть и носить в руке, а можно на плече как сумочку. Такая модель довольно большая (размером как обычная женская сумка средних размеров), в ней носят не только деньги, карты, телефоны, но и документы, небольшой планшет, косметичку.

4) Кошелек с молнией – эта модель относительно большая и оснащена железной молнией, что позволяет своему владельцу не бояться за содержимое.

Как выбрать?

Выбор такого аксессуара зависит от хозяина. Но спешить с такой покупкой не стоит, если вы хотите чтобы эта вещь, служила вам долго и приносила радость, вот несколько советов как ее подобрать.

Для начала рассмотрим материю: кожаный портмоне воплощает убежденность в достатке, замшевые покупают люди, у которых не одна работа, а несколько. Тканевые – обычно имеют небогатые люди с несерьезным отношением к деньгам.

Цветовая гамма: темный или коричневый – такие тона приобретают серьезные, уверенные в своем достатке личности. Лимонный и его оттенки – их приобретают творческие личности, у которых материальный достаток не главное. Алый, ультрамарин, морская волна и другие нестандартные цвета предпочитают те которые своеобразно зарабатывают деньги и не уверены в своем заработке.

По форме: прямоугольная вертикальная - его хозяин суетлив, он старательно пытается наполнить его купюрами и у него неплохо получается. Прямоугольно горизонтальная форма говорит, что его владелец не сильно доверяет кошелькам, основные средства он хранит в банке. Круглую форму в основном выбирают люди с малым заработком, которым редко есть что туда положить.

Сейчас очень много подделывают трендовые вещи, поэтому перед покупкой убедитесь в качестве купленной вещи, и она прослужит вам действительно долго.