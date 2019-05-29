Услуги профессионального косметолога

Быть красивой и привлекательной хочет быть каждая женщина. Правильное питание, включение в рацион овощей и фруктов, исключение вредных привычек, физическая активность, хороший сон и отдых помогают женщине продлить молодость. Декоративная косметика и одежда служит для создания индивидуального образа. В клинике Медильер косметологические процедуры направлены на поддержание состояния кожи, на борьбу с преждевременным старением и устранение дефектов.

Почему возникают кожные проблемы?

Косметолог занимается выявлением, лечением кожных и эстетических проблем. Причины появления дефектов:

Неправильный уход за кожей лица и тела. Несоответствие средств ухода типу кожи, возрасту. Аллергические реакции на косметику.

Болезни внутренних органов, инфекционные заболевания, которые сопровождаются изменениями на коже.

Занесение инфекции путем выдавливания угрей, черных точек, прыщей.

Вредные привычки, повышенная утомляемость, плохой сон, несбалансированное питание.

Поводы обращения к косметологу

Основные причины:

Отеки лица.

Целлюлит, повышенный вес.

Возрастные признаки: потеря тургора, дряблость, глубокие морщины.

Пигментные пятна.

Сухость кожи, шелушение и появление преждевременных морщин.

Чрезмерная жирность покровов, образование угревой сыпи, частые инфекции.

Расширенные сосуды, звездочки.

Растяжки на теле после беременности, резкого похудения, гормональных изменений.

Аллергические реакции на коже

Тусклость кожных покровов, темные круги под глазами.

Как происходит прием косметолога?

Прежде всего, косметолог осмотрит кожу лица, спины, груди, шеи, плечевого пояса. Выяснит о наличии хронических заболеваниях внутренних органов, гормональных нарушениях, болезней щитовидной и поджелудочной желёз.

Косметологу важно знать о вредных привычках клиента, особенностях сна и отдыха, рационе питания.

По итогу осмотра и сбора необходимых сведений врач составит индивидуальную косметологическую программу. В нее могут входить разнообразные аппаратные, так и инъекционные методы.

Косметолог может направить на консультацию к другим врачам специалистам: гинекологу, дерматологу, аллергологу, инфекционисту.

Спектр услуг профессиональных косметологов широкий: от обычного массажа и чистки лица до аппаратных и инъекционных методов. Косметолог подбирает методы оздоровления в зависимости от состояния кожных покровов и потребностей клиентов. Хоть принято считать, что востребованность услуги гораздо выше у женского населения, мужчины также обращаются к косметологам.

Профессиональная косметология использует натуральные средства, не вызывающие аллергию и другие патологические реакции. Комплексы ухода за лицом и телом рекомендуют сочетать с домашними процедурами. Это усилит эффект и продлит достигнутый результат.

Главное в получение косметологических услуг – это регулярность и систематичность их применения.