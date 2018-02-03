Как подобрать идеальные духи

Запах для женщины – это своеобразная визитная карточка, но не каждая может ею правильно воспользоваться. Он может вызывать как наслаждение, так и отвращение. По своей структуре флакон с духами состоит из спирта и различных ароматических масел, но стоит взглянуть поглубже. Через них может открываться целая история человека, его самореализация, желания и вожделения. Великая законодательница моды Коко Шанель повторяла, что аромат это первое, что оповещает о скором появлении женщины и последнее, что от нее остается. Некоторые женщины могут сказать, что не любят духи. На самом деле, они просто не нашли свой букет.

Когда и как выбирать парфюм:

Не использовать духи, туалетную воду или другие сильно ароматизированные средства. Так как составные части могут смешаться, и правильный выбор окажется неисполним.

Менструальный цикл влияет на обонятельные рецепторы. Желательно в это время не заходить за покупками в парфюмерные магазины, так как по истечении недели, результат может быть действительно печальным.

Всякого рода лавочки, подземные переходы и рынки категорически запрещены для покупки парфюма. Хороший магазин должен быть чистым и иметь баночки с какао-бобами для сбивания запахов.

Существует три ступени выраженности благовоний: первичный, основной и остаточный. После использования духов, истинный аромат проявится лишь через 20 минут. Поэтому судить о запахе сразу не стоит. Качественные марки должны держаться до 25 часов. После чего проявляется слабый остаточный запах. Купить недорого духи оптом можно, к примеру в интерент магазине 888Plus.ru.

Специалисты разработали систему, по которой можно подобрать группу духов под свой типаж. Это существенно сузит выбор между красивыми баночками и флакончиками. Молодым дамам подходят фруктовые нотки, свежие и яркие. Энергичным особам – цитрусовые и цветочные букеты. Загадочным и самоуверенным более подойдет восточные ароматы. Романтичным и воздушным особам так же рекомендованы цветочные оттенки.

Одно дело выбрать подходящий букет, второе – знать, как пользоваться, что бы он превратился во второй слой кожи. Далее последуют основные правила в использовании парфюма.

Влажное, душное, жаркое и яркое помещение, такое как ванная комната, совершенно непригодно для хранения драгоценной колбочки. Для этого больше подойдет ящик в трюмо или тумбочке, подальше от прямых солнечных лучей.

Запястья, мочки ушей, груди, под коленями – самые удачные места, для проявления полного аромата. Однако, перед применением, кожа должна быть чистой.

Не стоит забывать, что во всем нужно соблюдать меру.