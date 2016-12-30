Перманентный макияж с позиции выгодной инвестиции в себя и свою красоту

Перманентный макияж ежедневным кропотливым сеансам «наведения красоты» предпочитает все больше прелестниц. И небезосновательно.

«За» микропигментацию

Перманентный макияж позволяет выглядеть очаровательно, аккуратно, свежо при тумане, ярком солнце или ливне, в путешествии, после изматывающего рабочего дня, после свободного купания в море и т.д. Такой мейкап не смывается, не течет, не сбивается в комочки и не подводит никаким другим образом. Татуаж никак не мешает смене образа, вечернему или тематическому макияжу – поверх пигментированных губ, кожи, век можно наносить косметику в подходящих для конкретного случая сочных и ярких тонах. Эффект дермомигментации продолжителен (несколько лет). При необходимости доступна коррекция проведенного татуажа. Перманентный макияж – не только эстетическое и декоративное решение. Технология позволяет эффективно справиться с рядом возрастных проявлений (изменения структуры и тона кожи век), недостатков эпидермиса (шрамы, неравномерный тон, покраснения), проблемами с формой губ (асимметрия, утрата объема) и пр. Татуаж избавляет от ежедневных сеансов мейкапа и «обновления лица» несколько раз в день и высвобождает массу полезного и ценного времени.

Цена вопроса

Есть еще два приятных бонуса. Первый – доступность. Качественный татуаж в Санкт-Петербурге в полном спектре услуг (разные виды перманентного макияжа век, губ, бровей, лица и коррекция) предлагается во многих клиниках, салонах, профильных студиях.

Второй бонус – финансовый. Эта процедура в итоге очень выгодна и позволяет сэкономить за годы немало средств, которые пришлось бы потратить на декоративную косметику и составы для ее удаления.

Да, сама стоимость татуажа достаточно высока. Зависит таковая от многих факторов (профессионализма и опыта мастера, изначального состояния зон под дермопигментацию у клиента и его возраста, используемых составов, сложности перманентного макияжа и пр.). Цена, например, татуажа губ в Санкт-Петербурге стартует от 3 тыс. руб (плюс коррекция и ревреш через пару лет при необходимости, которые обходятся в половину стоимости микропигментации каждый).

Но, во-первых, сколько будет потрачено на помаду, корректоры, блеск, карандаши и т.д. за этот период? Во-вторых, всегда есть решение. Это клиентские программы, рекомендации, акционные предложения, которые практикуют надежные и ответственные студии. А также градация стоимости услуг разных мастеров в одном салоне (по такой схеме работают передовые салоны), что зависит от опыта специалистов. Материалы же и оборудование используются одинаково качественные. Главное не поддаваться соблазну низкой цены и не обращаться к сомнительным мастерам.