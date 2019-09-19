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Как правильно выбрать кроссовки

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
На сегодняшний день большинство людей используют кроссовки не только в спортивных целях, но и в повседневной жизни.

На сегодняшний день большинство людей используют кроссовки не только в спортивных целях, но и в повседневной жизни. На витрине магазина можно увидеть различные виды кроссовок, которые отличаются внешним видом, фирмой, цветом и тканью. Однако для многих выбор кроссовок вызывает затруднения и поэтому после приобретения, покупатель может разочароваться. Для того, чтобы не ошибиться с выбором, следует рассмотреть несколько критериев. Кстати, если хотите купить кроссовки со скидкой, то вам сюда.

Ключевые особенности при выборе

Нельзя выбирать кроссовки по методу «нравится/не нравится». Следует обратить внимание на такие критерии:

1.Комфорт и качество.

2. Кроссовки должны твёрдо фиксировать голеностоп.

3. Удерживать большую нагрузку.

Лучшее время для выбора кроссовок-это вечер. Если же выбирать обувь в спешке, тогда будет очень сложно учесть все критерии и выбрать действительно хорошие кроссовки. Ещё стоит учесть факт, что за день нога отекает и поэтому лучше приобрести кроссовки, которые утром будут немного свободными, чем те, которые вечером будут натирать.

Естественно выбор кроссовок всегда начинается с определённого магазина. Перед тем, как идти за покупкой нужно изучить и посмотреть все магазины, чтобы потом не возникла неопределённость. Следует акцентировать внимание на спортивных магазинах, так как там большой ассортимент качественной обуви. Когда магазин выбран, можно находить подходящую модель.

Обязательно нужно учесть такие критерии:

1. Наличие шнуровки.

2. Ровная строчка.

3. Отсутствие синтетического запаха.

4. Наличие размера и страны производства.

Также можно проверить наличие супинатора, так как он оберегает голеностоп от переутомления. Следует учесть не менее важный элемент – съёмная стелька, именно она будет поддерживать чистоту в обуви. Если кроссовки уже имеют неприятный запах, тогда немедленно нужно их выбросить. Далее можно углубится и проверить материал из которого сделаны кроссовки. Замечательным преимуществом обладает обувь из кожи. Кроссовки могут быть сделаны и из синтетической ткани, но это будет не искусственная кожа, а качественная синтетика для спортивной обуви. Именно с помощью синтетики делают в основном всю спортивную обувь, так как они позволят ногам «дышать».

Если все эти элементы присутствуют, тогда можно смело брать обувь и не бояться за качество.

Подошва

Глубокий рельеф обозначает то, что кроссовки предназначены для активного отдыха. А если рельеф не глубокий тогда обувь сделана специально для спортзала.

Примерка

Когда обувь прошла все проверки, тогда остаётся только её примерить.

1. Обязательно примеру нужно делать сразу на обе ноги.

2. Также следует определиться, носки какой толщины будут надеть с этими кроссовками. Если носки слишком плотные, тогда нужно купить обувь на размер больше.

3. Далее можно пройтись для того, чтобы полностью понять, как эти кроссовки будут ощущаться при ходьбе.

Это основные советы и критерии, которые нужно использовать при выборе качественных кроссовок.

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