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» » » Как выбрать меховую шапку?

Как выбрать меховую шапку?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
В зимние время атрибутом любой модницы является стильная меховая шапка.

В зимние время атрибутом любой модницы является стильная меховая шапка. Она не только украшает женщину, но и защищает её голову от холодного ветра и мороза. Меховой головной убор, к прпимеру Малахай будет хорошо смотреться с шубой, курткой, пальто или пуховиком, поэтому одевать его можно представительницам прекрасного пола любого возраста и статуса.
Выбор меховой шапки.
Для того чтобы меховая шапка прослужила долго и при этом не потеряла свой вид и форму её нужно выбирать с учётом некоторых правил. Их соблюдение поможет избежать различных ошибок.

Прежде всего, перед походом в салон или на рынок нужно определиться с мехом. Лучше всего если он одинаков с мехом шубы. Если же шапка подбирается к дублёнке, то материал шапки может быть комбинирован и сочетать в себе кожу, мех и замшу. Подбирать головной убор к курткам и пуховикам также нужно по определённым правилам, и в данном случае необходимо, чтобы цвет меха совпадал с цветом верхней одежды.
Выбирая меховую шапку необходимо учитывать и свой цвет волос. Её расцветка должна гармонировать и с цветом лица, поэтому женщинам с бледной кожей нежелательно приобретать светлые модели. Однако они достаточно эффектно смотрятся на брюнетках.
Покупать меховую шапку, которая имеет такой же цвет, что и шуба не нужно. Данное сочетание выглядит несколько скучно. Поэтому лучше покупать головной убор, немного светлее или темнее, и в этом случае особое значение имеет тип внешности.
При покупке меховой шапки учитывать нужно и собственное телосложение, форму лица. Женщинам высокого роста и худощавого телосложения лучше приобретать объёмные головные уборы, которые сделают лицо более пухлым. Девушкам плотной комплекции шапки нужно приобретать менее объёмные или вовсе ассиметричные, например береты, надевающиеся набекрень. Легче всего покупать меховые головные уборы тем, у кого лицо овальной формы. Им подходят практически все модели, без каких-либо ограничений.
Выбрав подходящую модель меховой шапки необходимо осмотреть её и определить качество изготовления. Элементы, из которых сделана шапка, должны быть соединены крепкими прочными нитками. Если изготовление происходило с помощью клеевых составов, то от покупки лучше отказаться. Мех, расположенный в местах швов, не должен топорщиться, выделяясь на общем фоне. Это говорит о низком качестве выбранного изделия.
При осмотре шапки нужно обратить внимание на её мех. Его ворсинки не должны оставаться на руках, и он должен быть блестящим и гладким. Если же мех тусклый, а его ворсинки легко отделяются, то, скорее всего шапка изготовлена из шкурки слабого или больного животного.

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