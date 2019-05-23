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» » » Шикарные ресницы – это просто

Шикарные ресницы – это просто

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Шикарные ресницы всегда считались признаком женственности и красоты, а также гордостью своей хозяйки.

Шикарные ресницы всегда считались признаком женственности и красоты, а также гордостью своей хозяйки. Загадочный взмах ресниц мгновенно покоряет сердца даже самых суровых мужчин, поэтому густые, длинные ресницы и выразительный взгляд являются мечтой каждой девушки. К большому сожалению, не все могут похвастать таким подарком природы, и многим девушкам не остаётся ничего, как горько вздыхать. Но что можно сделать хозяйкам редких и коротких ресниц? Неужели их мечте не суждено сбыться? Конечно же нет. Этот недостаток легко можно устранить при помощи правильного макияжа либо md lash купить. Всего два шага и вы станете выглядеть так, как захотите. Заинтересовались? Тогда давайте приступим.
Сначала используйте щипцы для подкручивания ресниц — такая уловка не только подарит вам кокетливый и открытый взгляд, но и сделает глаза визуально больше. Хорошо и то, что щипцами легко пользоваться: подержите их пару секунд под потоком горячего воздуха, а затем приступайте к завивке. Ресницы нужно завивать несколько раз, начинать нужно от основания (здесь будьте аккуратны и не зацепите кожу) и двигаться дальше вдоль роста ресниц. Вот и всё. Первая стадия завершена и мы хотим вам посоветовать: используйте щипцы перед нанесением туши, иначе вы поломаете все реснички и получите обратный результат.
После завивания ресниц следует перейти к окрашиванию тушью. Лучше всего вам подойдёт водостойкая тушь, так как она лучше всех держит форму. Накрасьте один слой и, пока он не высох, расчешите ресницы щёточкой, чтобы они не слиплись. Если хотите, можете нанести второй слой туши. Самое главное, не перестарайтесь: ресницы с килограммами туши выглядят некрасиво и ненатурально.
После завершения этих двух этапов наверняка ваши ресницы стали длинными и густыми, а взгляд — завораживающим и таинственным. В завершение хотелось бы дать ещё несколько советов. Помните о том, что макияж нужно снимать, чтобы ресницы отдыхали. Хорошо, если заведёте привычку ежевечерне смазывать их касторовым маслом. Для этой процедуры нужно всего пару минут, а при каждодневном применении эффект будет великолепным: масло укрепляет и питает ресницы, благодаря чему они становятся густыми, пушистыми и длинными, а также чёрными и крепкими. Росту и крепости ресниц способствуют витамины Е, В, А, поэтому ешьте как можно больше свежих фруктов и овощей.

Вот и всё, вы узнали все секреты, поэтому всё в ваших руках.

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