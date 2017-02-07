Стиль для невысоких

Невысоким девушкам и женщинам, сегодня, когда в почете худые и высокие модели, приходится только молча вздыхать. Однако, переживать не стоит, ведь и на маленький рост можно подобрать вполне стильный гардероб, соответствующий модным веяниям. Кроме того, благодаря современным технологиям, выполнить подобную задачу довольно просто.

В первую очередь представительницам прекрасного пола, обладающим невысоким ростом, следует обратить внимание на следующие нюансы:

1. Брюки и брючные ансамбли. Стиль невысокой девушки должен обязательно быть лаконичным. По этой причине, надо выбирать несколько упрощенные модели, без разнообразных лишних деталей. Можно внимательнее присмотреться к брюкам, имеющим чуть расклешенный пошив. Потому что важную роль играют правильные пропорции. Категорически не рекомендуются спортивные вариации. Приветствуется край брюк, частично закрывающий обувь. Эта уловка поможет зрительно удлинить ноги. При выборе укороченной модификации, необходимо надеть обувь на высоком каблуке.

2. Длинные юбки — это идеальная разновидность для утонченного стиля невысокой девушки. Однако, нужно помнить: приобретать желательно юбки, имеющие узкую или обтягивающую структуру, но никак не с объемными формами или вставками, иначе есть риск уменьшить и без того маленький рост. Если у девушки красивые и стройные ножки, то позволительно носить модели, немного выше колена.

3. Обувь на танкетке или высоком каблуке, которые можно приобрести тут, это главное оружие в гардеробе девушки, мечтающей стать чуть выше. Мало того что такая обувь в состоянии подчеркнуть женственные формы, так она ещё и делает образ более стройным. Специалисты модной индустрии, советуют исключить из своего гардероба туфли с ремешками поперек лодыжки.

4. Цветовая гамма. Предпочтительно выбирать однотонную одежду. Модные тенденции диктуют использование темных цветов, что поможет девушкам с пышным телосложением выглядеть стройнее и выше. А ещё наряд монохромных тонов, в силах зрительно подтянуть силуэт. Большим любительницам разноцветных принтов, вовсе не стоит полностью исключать подобную одежду, достаточно просто приглядеться к принтам, идущим по нисходящей.

На самом деле, вариантов стильного гардероба великое множество, нужно только проявить фантазию. При правильном подходе даже девушка с невысоким ростом способна выглядеть стильно, грациозно и очаровательно.