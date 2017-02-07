Как создать индивидуальный стиль

Каждая девушка хочет сменить или усовершенствовать свой стиль одежды. Но с чего начать? Этим вопросом задаются тысячи девчонок, стоя перед зеркалом.

Шаг первый

Оцените состояние вашего гардероба на данный момент. Загляните в шкаф. Внимательно пересмотрите каждую вещь. Возможно в шкафу обнаружатся десятки джинсов или же одни юбки и платья. Может цветовая гамма всех вещей одинаковая. Нужно оценить все. В каждом шкафу найдется несколько вещей, которые подолгу не носились. Если размер и цвет вам подходят, то причина в том, что вещи не в вашем стиле. Продайте или подарите их кому-то. Оставляйте в шкафу только те вещи, которые подходят типу вашей фигуры. Разбавьте немного гардероб. Уберите из него однотипные вещи, которых слишком много.

Шаг второй

Необходим составить подробный список своих предпочтений в одежде. Какие цвета хотите видеть, какие ткани и фасоны. Уточняйте все до мелочей. Потом этот список пригодится при покупках нового гардероба. Записывайте также что и когда вы носите, почему именно этот фасон. Список поможет разобраться, почему вещь не носилась. Быть может, под нее не было обуви, аксессуаров или еще чего-то. Это все надо для создания вашего индивидуального стиля.

Шаг третий

Составьте каталог своего гардероба. Сфотографируйте каждую вещь и сохраните. Так будет легче создавать комплекты. При покупке новой одежды, сразу заносите ее в каталог, а затем посетите магазин стильных и эксклюзивных вещей.

Шаг четвертый

Соедините образ жизни и стиль. Если вы работаете в офисе, а в свободное время предпочитаете элегантный стиль, то не нужно покупать наряды в стиле рок-н-ролл. Если в повседневной жизни предпочтение отдается спортивным вещам, не берите то, в чем неудобно ходить, например, юбки-карандаш и шпильки. Но всегда есть место для экспериментов. Если нужно выглядеть изысканно, но обычный образ этого не позволяет, можно просто заменить классические брюки на джинсы, а шпильку на более удобный каблук. То же самое для спортивных и неформальных стилей. Куртка косуха прекрасно сочетается с узкой юбкой или строгим платьем. Просто прислушивайтесь к себе. И носите то, в чем удобно и комфортно.

Шаг пятый

Одежду подбирайте исходя их особенностей вашей фигуры и цветотипа. Сейчас можно найти много литературы на этот счет. Если все правильно подобрано, образ станет еще краше.

Получив новые знания, отправляйтесь за покупками. И не забудьте список, о котором говорилось ранее.

В магазинах следует внимательно исследовать ассортимент. Примерить все что нравится. Не бойтесь сочетать разные стили, фактуры и цвета. Экспериментируйте. Если что-то непонятно, обратитесь за помощью к профессионалам. Когда такой возможности нет, посоветуйтесь с близкими, которые, по вашему мнению, выглядят стильно.

Также можно найти хорошего портного и шить одежду по эксклюзивным выкройкам. В этом случае вы точно будете выглядеть не так как остальные.

Лучше делать покупки не в сезон. Так бюджет не сильно пострадает.

Шаг шестой

Не пренебрегайте аксессуарами. Они дополняют и украшают образ. Добавляйте различные украшения, шарфы или шляпки. Делайте свой образ завершенным.

Шаг седьмой

Если вы решили изменить свой образ, то обязательно сделайте новую стрижку и измените цвет волос. Но когда кардинально менять прическу не хочется, можно просто уложить волосы по-другому. Этим вы освежите себя.

Основные вещи, о которых должна знать каждая девушка

Базовый гардероб — это фундамент стильного образа. В шкафу всегда должны висеть пара светлых блузок или рубашек, кардиган, юбка-карандаш, классические брюки и джинсы. Лучше всего если джинсы будут темного цвета. Не забывайте про обувь. Балетки и бежевые универсальные туфли должны быть у каждой модницы. Обязательно нужно иметь жакет и маленькое черное платье. Эти вещи помогут создать множество дневных и вечерних образов. Не забывайте про сумку. Она дополнит ваш образ.

Главное, это оставаться собой. Носить то, в чем удобно. Умейте сочетать правильно вещи. Не бойтесь копировать других. Если кто-то,по вашему мнению, представляет из себя икону стиля, следуйте его советам.