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Позаботьтесь о коже, она этого заслуживает!

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
pixabay.com
Красивое декольте является украшением для многих женщины.

Красивое декольте является украшением для многих женщины. Но что, если возраст сказывается на привлекательности кожи или солнце оказало негативное влияние на нее.

Загар на некоторое время поможет исправить тон кожи и мягко скрыть ее недостатки. Это не удивительно, что женщины красуются, когда загорелые возвращаются из отпуска. Но через неделю-две загар бледнеет, и кожа шелушится, становиться натянутой и высушенной. Ежегодно дерматологи предупреждают о негативных последствиях солнечных процедур и это не только риск развития рака кожи.

Как восстановить то, что испортило солнце.

То, что испортили, надо постараться, по крайней мере, частично исправить. Если солнцезащитный крем не является регулярным спутником во время нахождения под лучами солнца, то наносить крем на кожу тщательно необходимо по возвращении домой. Это поможет продлить не только бронзовый оттенок загара, но и добавить сухой коже, потерянную гидратацию.

Лучше всего, если какое-то время использовать лосьон после загара, который успокаивает и предотвращает шелушение кожи. Затем переходить на более густой крем или масла – кокосовое или оливковое. При выборе косметического средства лучше сделать ставку на восстанавливающие продукты с экстрактом алоэ или пантенолом. Крема и лосьоны, необходимо наносить в направлении от подбородка к зоне декольте.

Для восстановления кожи необходимы витамины А, В и С, эфирные жирные кислоты, цинк и селен. Кроме того, очень важен, режим питья. Без воды, кожа высыхает, а затем теряет способность выполнять свои функции – защитную, выделительную и эстетическую.

Замедлить разрушительные действия временем.

С годами уменьшается активность фибробластов, формирующих в коже эластичные и коллагеновые волокна. А также сокращается количество гиалуроновой кислоты и способность клеток кожи к регенерации. При уходе за кожей следует уделить особое внимание на гидратацию.

Рекомендуется использовать крема с гиалуроновой кислотой и другими активными ингредиентами, такими как коэнзим Q10, пептиды. А также подходят крема с фруктовыми кислотами или ретинолом, а о причинах разрушения и продуктах, увеличивающих выработку (синтез) гиалуроновой кислоты читайте здесь.

После сорока кожа начинает отражать то, как заботились о ней раньше. Защита от ультрафиолетовых лучей и очищение кожи – являются основой для сохранения красивой кожи. Дамам за сорок дерматологи не рекомендуют гели и пенки для умывания. Для снятия макияжа лучше использовать:

- специальное молочко;

- мицеллярную воду.

Применять надо те дневные и ночные кремы, которые можно выгодно сочетать с противовозрастной сывороткой. При чистке и уходе за кожей лица нельзя забывать про шею и область декольте, где кожа тонкая и склонная к появлению ранних признаков старения.

Пигментные и возрастные пятна.

За появление пигментных пятен на коже отвечает целый ряд факторов – ультрафиолетовое излучение является наиболее частым их виновником. Излучение поражает наиболее незащищенные участки кожи, которые незакрыты от солнечных лучей: лицо, грудь, руки, ноги и тому подобное. Кроме того, после сорока часто происходит появление и возрастных пятен.

При появлении пятен следует немедленно приступать к решению этой проблемы. Чем раньше, тем лучше будет результат – советуют специалисты в области натуральной косметики.

Пигментные пятна обычно бывают светлыми, они менее глубокие, следовательно, с ними легче справиться. Светлые пятна можно сделать незаметными или убрать с помощью косметических продуктов, содержащих гликолевую кислоту или минералы Мертвого моря. Тёмные и возрастные пятна лучше всего показать врачам косметологам, которые назначат необходимое лечение и процедуры.

Косметические средства, в отличие от лазера или других инвазивных методов, для кожи действует более бережно. Единственное правило – для ожидаемого результата необходимо использовать их в течение длительного времени.
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