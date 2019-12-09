Зачем художнику скетчбук?

Бывает ли у вас так, что скетчбуки покупать нравится, а начать в них что-нибудь рисовать почему-то не получается? Боитесь ли вы чистого белого листа? Боитесь ли испортить блокнот неудачным рисунком? Задумываетесь ли вы о том, как именно использовать скетчбук?

Многие начинающие художники долгое время рисуют на отдельных листах бумаги или даже просто каких-то обрывках, которые постоянно теряются.

Если у вас есть основная работа, не связанная с рисованием, вы наверняка творите не каждый день, а когда появится свободное время. Проблемы на работе, семейные обязанности и прочие дела постоянно отвлекают, и до рисования не доходят руки. Если вы хотите научиться рисовать, возможно вам стоит получить профессию художника.

Рисовать каждый день люди начинают обычно тогда, когда понимают, что все дела не переделать, и необходимо хотя бы час в день посвящать своему любимому занятию. Для этого как раз и нужен скетчбук, или блокнот для набросков.

Зачем же художнику скетчбук?

1. В скетчбуке вы коллекционируете свои идеи. Когда у вас настанет творческий кризис, и не будет мыслей для новых картин, можно будет достать старый блокнот и посмотреть, нет ли в нем чего-нибудь подходящего.

2. Скетчбуки позволяют все работы держать в одном месте. Если у вас дома всегда беспорядок, рисунки, сделанные на отдельных листах бумаги, постоянно будут теряться. Если у вас есть специальный блокнот для зарисовок, такого не произойдет. Независимо от того, профессиональный вы художник или любитель, все ваши труды будут теперь в одном месте и никуда не денутся.

3. Скетчбук удобно носить с собой. Художнику всегда надо свои инструменты иметь при себе. Неизвестно, когда его посетит вдохновение. Некоторые снимают понравившиеся виды на фотоаппарат, после чего рисуют дома с фотографии. А можно ведь и сразу сделать набросок в блокноте.

4. Скетчбуки позволяют наслаждаться процессом рисования. Художнику надо постоянно рисовать, хотя бы что-то. Блокноты для набросков как раз для этого и предназначены. Их содержимое вовсе не обязательно кому-то показывать. Вы можете тренироваться в них рисовать те или иные предметы или сюжеты тогда, когда захотите. Процесс рисования для художника гораздо важнее конечного результата. К тому же, если сначала делать набросок и только потом переходить к писанию картины, можно заранее понять, какие использовать цвета, и лучше продумать работу.

5. С помощью скетчбука вы можете постоянно совершенствоваться. Пересматривание своих же работ помогает придумать какой-нибудь новый сюжет. Особенно способствуют этому блокноты, заполненные не полностью. Те, кто привык рисовать часто, не могут видеть незаполненные рисунками страницы и стараются скорее чего-нибудь изобразить.

Полезные советы по использованию скетчбука

1. Проставляйте даты

Когда начинаете новый скетчбук, где-нибудь на обложке проставьте дату начала его ведения. В таком случае вам легче будет найти работы, выполненные в те или иные годы. Кроме того, вы сможете увидеть собственный прогресс в рисовании.

2. Везде носите блокнот с собой

Хорошо иметь скетчбуки разных размеров. Хороши и большие, и совсем маленькие и легкие. Никогда не знаешь, когда в поле зрения попадет интересное изображение, или появятся мысли для новых работ. Важно, чтобы была возможность это все быстро зарисовать. Художественные идеи быстро забываются. Если вы их сразу же не зафиксируете, вы можете о них больше и не вспомнить.

3. Выбирайте скетчбук, подходящий для тех материалов, которыми рисуете

Вам нравится делать наброски чернильной или гелевой ручкой? Вы предпочитаете акварель и другие водорастворимые материалы? Или вам нравится использовать смешанные техники? Бумага, которая подходит для ручек, часто не подходит для акварели. А та, которая предназначена для акварели, может не подходить для работы ручками. Сейчас продаются скетчбуки, рассчитанные для работы разными материалами. Вы можете выбрать такой, бумага которого наиболее соответствует тем техникам, в которых вы работаете.

4. Пишите!

В скетчбуке можно не только рисовать, но и писать. Писать можно об ошибках, которые вы допустили. Можно подписать изображенные предметы. Или сделать вообще какие-нибудь смешные надписи для поднятия настроения. Можно записывать идеи для будущих работ, свои мысли и чувства. Тогда заглядывать в скетчбук будет гораздо приятнее.

5. Не бойтесь начинать новый скетчбук

Помните, что ваш блокнот для набросков – это место, где вы можете учиться и прогрессировать. Зачем держать его чистым? Это ваше личное пространство, и вас никто за рисунки не будет критиковать, если вы сами их никому не покажете. Если вы постоянно будете бояться испортить рисунком белый лист, вы так ничему и научитесь. Расслабьтесь и наслаждайтесь процессом!

Приведенные выше советы наверняка пригодятся начинающим художникам, и теперь они будут рисовать чаще и лучше.