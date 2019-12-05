Куда деть элитный виски, если вы не коллекционер

Коллекционный алкоголь считается одним из самых лучших средств инвестирования. В отличие от акций, он никогда не упадет в цене, в отличие от недвижимости, за него не нужно платить налоги и следить за состоянием, и, в отличие от депозитов, вы всегда будете уверены в надежности товара. Эксперты отмечают, что продать виски от знаменитого производителя иногда можно даже в 10 раз дороже, нежели его первоначальная цена. Поэтому, это отличная возможность поправить свое финансовое положение.

Сотрудничество с профессионалами в приоритете

Некоторые счастливые обладатели коллекционных бутылок старинного виски даже не представляют, насколько дорогое сокровище хранится на их полках. Однако, не стоит изучать стоимость той или иной бутылки спиртного в международных магазинах антиквариата. Дело в том, что там ценник намного завышен из-за наличия большого количества посредников.

Но и обращаться к самим перекупщикам – не лучший вариант. Дело в том, что они предложат вам, напротив, самую низкую стоимость, так как не будут уверены в том, сколько они смогут заработать, перепродавая товар.

Выгодным и рациональным способом продать виски в Москве и других городах – сотрудничество с фирмой «Выкуп вина». Она завоевала безупречную репутацию за счет индивидуального подхода к клиентам, ориентированность на взаимовыгодное сотрудничество и справедливой оценки товара.

В штате фирмы работают квалифицированные специалисты, которые хорошо ориентируются в антикварных бутылках спиртного. Скупка производится во всех направлениях, и фирма готова рассмотреть любое предложение. Ведь для вас это может быть просто старая и пыльная бутылка, которая досталась вам от прадеда, а для коллекционеров – это может быть мечта всей жизни и стремление долгих лет.

Как происходит процедура скупки виски

Выкуп виски в Москве и других городах начинается с обращения в компанию. Вам нужно сделать несколько качественных фотографий бутылки в разных ракурсах. На основании полученных сведений специалисты проведут процедуру подтверждения подлинности и оценят товар. На стоимость влияет несколько факторов:

внешний вид бутылки;

наличие и количество повреждений тары;

наличие и сохранность этикетки;

количество спиртного в бутылке;

выдержка в процессе производства;

год выпуска;

марка и коллекция.

При формировании ценника учитывается стоимость товара на аукционах, на мировых торговых площадках и у прямых дистрибьюторов. Однако, ввиду того, что фирма работает для пополнения своей личной коллекции и хочет избежать посредников, она предлагает лучшую стоимость крепкого алкоголя. Компания «Выкуп вина» готова рассмотреть любое предложение и работает как с шотландскими и ирландскими марками, так и с мексиканскими и канадскими.