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Питерец.ру » Статьи » Производство » Товары » Куда деть элитный виски, если вы не коллекционер

Куда деть элитный виски, если вы не коллекционер

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
vikup-vina.ru
Некоторые счастливые обладатели коллекционных бутылок старинного виски даже не представляют, насколько дорогое сокровище хранится на их полках. Однако, не

Куда деть элитный виски, если вы не коллекционер

Коллекционный алкоголь считается одним из самых лучших средств инвестирования. В отличие от акций, он никогда не упадет в цене, в отличие от недвижимости, за него не нужно платить налоги и следить за состоянием, и, в отличие от депозитов, вы всегда будете уверены в надежности товара. Эксперты отмечают, что продать виски от знаменитого производителя иногда можно даже в 10 раз дороже, нежели его первоначальная цена. Поэтому, это отличная возможность поправить свое финансовое положение.

Сотрудничество с профессионалами в приоритете

Некоторые счастливые обладатели коллекционных бутылок старинного виски даже не представляют, насколько дорогое сокровище хранится на их полках. Однако, не стоит изучать стоимость той или иной бутылки спиртного в международных магазинах антиквариата. Дело в том, что там ценник намного завышен из-за наличия большого количества посредников.

Но и обращаться к самим перекупщикам – не лучший вариант. Дело в том, что они предложат вам, напротив, самую низкую стоимость, так как не будут уверены в том, сколько они смогут заработать, перепродавая товар.

Выгодным и рациональным способом продать виски в Москве и других городах – сотрудничество с фирмой «Выкуп вина». Она завоевала безупречную репутацию за счет индивидуального подхода к клиентам, ориентированность на взаимовыгодное сотрудничество и справедливой оценки товара.

В штате фирмы работают квалифицированные специалисты, которые хорошо ориентируются в антикварных бутылках спиртного. Скупка производится во всех направлениях, и фирма готова рассмотреть любое предложение. Ведь для вас это может быть просто старая и пыльная бутылка, которая досталась вам от прадеда, а для коллекционеров – это может быть мечта всей жизни и стремление долгих лет.

Как происходит процедура скупки виски

Выкуп виски в Москве и других городах начинается с обращения в компанию. Вам нужно сделать несколько качественных фотографий бутылки в разных ракурсах. На основании полученных сведений специалисты проведут процедуру подтверждения подлинности и оценят товар. На стоимость влияет несколько факторов:

  • внешний вид бутылки;
  • наличие и количество повреждений тары;
  • наличие и сохранность этикетки;
  • количество спиртного в бутылке;
  • выдержка в процессе производства;
  • год выпуска;
  • марка и коллекция.

При формировании ценника учитывается стоимость товара на аукционах, на мировых торговых площадках и у прямых дистрибьюторов. Однако, ввиду того, что фирма работает для пополнения своей личной коллекции и хочет избежать посредников, она предлагает лучшую стоимость крепкого алкоголя. Компания «Выкуп вина» готова рассмотреть любое предложение и работает как с шотландскими и ирландскими марками, так и с мексиканскими и канадскими.

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